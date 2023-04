"In potem si mrtev. Nič več ne moreš, nič."

Milan (njegovo ime je izmišljeno oziroma spremenjeno) dostavlja pakete za podizvajalca paketnega servisa DPD na avstrijskem Štajerskem. Aprila lani je na dan v povprečju delal 15 ur in prevozil do 370 kilometrov. Aprila lani je Milan zaslužil okoli 5,20 evra na uro neto, piše avstrijski časnik Der Standard.

Anonimni vir pošlje obremenjujoče dokumente mediju

Zgodbo je dunajski časnik začel raziskovati, ko je prejel več sto strani dokumentov iz logističnega centra v Kalsdorfu pri Gradcu. Med dokumenti, ki zadevajo več deset zaposlenih, so tudi pogodbe o zaposlitvi, plačilne liste, urnik dela …

Novinar časnika Der Standard se je pogovarjal z več prizadetimi vozniki. Vsi že leta delajo za različne podizvajalce od skupno 15 podizvajalcev omenjenega logističnega centra in prav vsi poročajo o podobnih pogojih: predolg delovni čas, nobenih odmorov, neplačane nadure, neizplačane plače, socialne goljufije, plačni damping in dvomljive pogodbe.

Skokovita rast poslovanja DPD

S skoraj 19-odstotnim tržnim deležem (podatki so za lansko tretje četrtletje) je DPD Avstrija vodilni avstrijski zasebni ponudnik paketnih storitev in del skupine DPD, ki trdi, da je največje mednarodno paketno podjetje v Evropi. Sedež multinacionalke je v Franciji.

DPD je multinacionalka, ki deluje v številnih državah. Na fotografiji je njihovo logistično središče v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija. Foto: Guliverimage

Poslovanje je v času pandemije zraslo v nebo. Lani je tako DPD v Avstriji dostavil 66 milijonov paketov, 27 odstotkov več kot v predkoronskem letu 2019. Prodaja je znašala 281,5 milijona evrov v primerjavi z 205 milijoni evrov leta 2019. Za razvoz paketov DPD najema številne podizvajalce, ti pa zaposlujejo voznike.

Podizvajalska podjetja

Podizvajalci so večinoma od manjša do srednje velika transportna podjetja z najmanj dvema in največ 30 zaposlenimi, pokrivajo posamezne ture. Redno prihaja do stečajev, prevzemov in združitev teh podizvajalskih podjetij. Nič nenavadnega ni, da gre za družinska podjetja, v katerih so zaposleni sinovi, hčere, bratranci ali nečaki direktorja, piše Der Standard.

Milan že približno sedem let dela kot dostavljavec za različne podizvajalce DPD. Poleti se njegov delovnik običajno začne ob pol petih zjutraj, za božič pa še prej. Njegovo delo se začne v skladišču, kjer skenira pakete in jih nato razvrsti v svoj dostavni tovornjak. Prostore logističnega centra zapusti šele okoli osmih.

Milan nima časa za počitek

Na delovno manj naporne dni ima sto postankov, na naporne do 200 postankov in do 350 paketov. Svoja dva sendviča poje med vožnjo, njegovo stranišče je ob cesti. Nima časa za odmore – čeprav mu pogodba o zaposlitvi nalaga, da se mora držati časa vožnje, odmora za vožnjo in počitka.

Avstrijski DPD zavrača obtožbe in trdi, da upošteva vse veljavne zakonske predpise. Foto: Guliverimage

Če paket odda nepravilno ali prepozno ali če ne vzdržuje čistega avtomobila, plača do 50 evrov kazni. Ustrezen katalog kazni je v njegovi pogodbi o zaposlitvi. "Sploh ne moreš dihati," je novinarjem Der Standarda dejal Milan.

Delo od jutra do večera in nato znova

Domov prihaja med 18. in 19. uro. "In potem si mrtev. Nič več ne moreš, nič. Ne moreš več delati svojih stvari. Ne moreš počivati. Ker naslednji dan moraš biti v logističnem centru ob pol petih zjutraj."

Milan ni izjema, tudi drugi vozniki so opisovali podobne razmere. "Delodajalci v tej panogi natančno vedo, kje so šibke točke," je za Der Standard povedal Walter Gagawczuk, strokovnjak za delovno pravo pri Delavski zbornici Dunaj.

DPD zavrača obtožbe

Zaposleni migranti so pogosto slabše seznanjeni s svojimi pravicami in niso v dobrem položaju na trgu dela, predvsem zaradi pomanjkanja jezikovnih ali formalnih kvalifikacij, zato so nagnjeni k prenašanju takšnih razmer. Velike korporacije pogosto izkoristijo to neravnovesje moči in stroške prenesejo skozi podizvajalske strukture. "Takšna konstelacija je idealno gojišče za delo na črno, socialne goljufije in plačni damping," poudarja Gagawczuk.

Der Standard je za komentar prosil tudi podjetje DPD, ki pa trdi, da spoštuje vse zakonske predpise. Vse obtožbe na svoj račun strogo zavračajo. Trdijo tudi, da korektno sodelujejo s svojimi partnerji (podizvajalci) in da so pozorni na upoštevanje vseh veljavnih zakonskih predpisov ter jih redno in natančno preverjajo z notranjimi in zunanjimi strokovnjaki.