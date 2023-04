Dostavljavci hrane začasno brez identifikacijskih številk

Dostavljalci hrane v Ljubljani od preteklega tedna začasno ne potrebujejo več identifikacijskih številk na torbah, ki so bile obvezne od sredine lanskega avgusta. Identifikacijske številke so umaknili do sklepa postopka, ki ga je zoper platformi sprožila informacijska pooblaščenka, danes piše Dnevnik.

Predstavniki platforme Wolt in Glovo so za časnik navedli, da gre za ukrep, dokler informacijska pooblaščenka ne konča postopka, v katerem ugotavlja skladnost identifikacijskih številk z določbami o varstvu osebnih podatkov.

Do ukrepa so bili zelo kritični v sindikatu Mladi plus in na ministrstvu za delo. A po neuradnih informacijah Dnevnika se je postopek začel na pobudo informacijske pooblaščenke, kjer so za časnik povedali le, da vodijo ločena postopka zoper podjetji Wolt tehnologije in Glovoapp SI, dodatnih informacij pa zaradi trajanja postopka ne razkrivajo.

K nošenju identifikacijskih številk pozvali na občini

Identifikacijske številke na torbah dostavljavcev hrane so rezultat dogovora med Mestno občino Ljubljana in platformama zaradi lažje identifikacije in sankcioniranja ob morebitnih kršitvah cestnoprometnih predpisov. Na občini, kjer so s tem želeli izboljšati prometno varnost in odgovoriti na pritožbe občanov, so za časnik povedali, da so bili o začasni ukinitvi identifikacijskih številk obveščeni in da o nadomestnih ukrepih za zdaj ne razmišljajo.