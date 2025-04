Informacijski pooblaščenec je za Reporter sporočil, da skladno z določbami zakona o inšpekcijskem nadzoru inšpekcijski postopek zoper KPK vodi po uradni dolžnosti in v okviru postopka nadzora preverja zlasti zakonitost objave osebnih podatkov pri delovanju spletne aplikacije Erar.

"Za zdaj je v zvezi s tem preverjal zakonitost objave osebnih podatkov v okviru navedbe namenov nakazil. IP je takoj po prejemu prve prijave na KPK naslovil poziv za pojasnila, na podlagi česar je KPK IP obvestil, da so takoj aktivno pristopili k reševanju zadeve in v izpostavljenem primeru iz kategorije 'namen nakazila' umaknili imena in priimke posameznikov," so še sporočili.

Zadevo preiskujejo

Ker predmetni inšpekcijski postopek še poteka, več informacij o ugotovitvah niso mogli podati. Informacijski pooblaščenec omenjeno zadevo obravnava prednostno, so dodali.

Že pred časom je Civilna iniciativa za integriteto na policijo in državno tožilstvo poslala naznanilo, v katerem predsedniku KPK Robertu Šumiju očita odgovornost za objavo napačnih podatkov na aplikaciji erar.si. Na policiji zadevo preverjajo, na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani pa je v fazi evidentiranja.

Šumiju očitajo storitev več kaznivih dejanj in ga pozivajo k odstopu

Prijavitelji predsedniku KPK Robertu Šumiju očitajo storitev več kaznivih dejanj, in sicer zlorabo osebnih podatkov, nevestno delo v službi in celo ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva. Poleg tega ga pozivajo k odstopu s funkcije.

Prenovljena aplikacija Erar, ki jo upravlja Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), je skoraj leto dni prikazovala napačne podatke o transakcijah državnih podjetij in javnih ustanov. V KPK so, namesto da bi prevzeli odgovornost za napačne objave, prizadete subjekte napotili na upravo za javna plačila, popravili pa naj bi tudi podatke v Erarju.

KPK: Očitke o storitvah kaznivih dejanj zavračamo

V KPK so za Reporter odgovorili, da z naznanilom uradno niso seznanjeni, zato vsebine konkretno ne morejo komentirati: "Očitke o kakršnikoli storitvi kaznivih dejanj v povezavi s prenovo Erarja zavračamo, vsekakor pa pričakujemo, da bodo pristojni organi opravili svoje delo in preverili resničnost navedb. Erar je izjemno pomembno orodje za zagotavljanje visoke stopnje transparentnosti porabe javnega denarja, zato v komisiji prioritetno zagotavljamo njegovo nemoteno in pravilno delovanje, tudi skupaj z upravljavci izvornih zbirk podatkov," so odgovorili za Reporter.