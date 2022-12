Zaradi poškodovanih paketov beležijo milijardne škode

Božična darila med potjo do naših domov verjetno doživljajo pospeške s hitrostmi, ki so večje od tistih, ki jih doživljajo dirkači Formule 1, je pokazala raziskava podjetja DS Smith. Kot so poudarili, so paketi med dostavo izpostavljeni velikim silam, zaradi njihovih poškodb pa lahko evropski prodajalci in proizvajalci utrpijo milijardne škode.

Kot so sporočili iz podjetja za proizvodnjo papirja in recikliranje DS Smith, so želeli v času povečanega povpraševanja in spletnega nakupovanja, značilnega za prazničen december, ugotoviti, kaj se dogaja s prazničnimi darili, preden pridejo do potrošnikov, in kolikšno gospodarsko škodo povzročajo njihove poškodbe.

Gravitacijske sile podobne tistim pri motorističnih dirkah ali izstrelitvah raket

Raziskavo so izvedli z merilci pospeška, ki sledijo hitrosti paketa med njegovim potovanjem in zagotavljajo podatke o škodi, ki jo pošiljke utrpijo. Med drugim so odkrili, da nekateri paketi, ki so naročeni prek spleta, med potjo zabeležijo gravitacijske sile, ki so podobne tistim pri motorističnih dirkah ali izstrelitvah raket.

Tipična pošiljka, ki je kupljena prek spleta, pa je izpostavljena gravitacijski sili, ki dosega več kot petkratno raven tiste, ki bi povzročila izgubo zavesti pri izkušenem astronavtu, in desetkrat večji sili, kot se običajno pojavi na toboganu, so navedli. Izpostavljenost tem silam lahko samo v božično-novoletnem času prodajalcem in proizvajalcem zaradi vračil poškodovanih izdelkov na evropski ravni povzroči za 18,1 milijarde evrov škode.

Potrošniki vse manj razumevajoči do poškodovanih pošiljk

"Skoraj polovica evropskih spletnih kupcev je poročala, da je v zadnjem letu prejela poškodovano pošiljko, kar pomeni 377 milijonov poškodovanih pošiljk. Tisti, ki so prejeli poškodovan izdelek, so povedali, da je v povprečju stal 47,94 evra, kar pomeni skupno približno 18,1 milijarde evrov vrednosti poškodovanega blaga," so v podjetju nanizali ugotovitve raziskave in dodali, da so zaradi višjih življenjskih stroškov ter rasti cen potrošniki vse manj razumevajoči do poškodovanih pošiljk. Posledično je tako več tistih, ki vračajo tudi predmete nižje vrednosti.

"V Evropi se je povprečna vrednost vrnjenega poškodovanega predmeta znižala z lanskih 26 na 21,50 evra, kar nakazuje, da se bo število vračil najverjetneje še povečalo. Kar 43 odstotkov evropskih kupcev ob tem pričakuje brezplačno dostavo in vračila," so še ocenili v podjetju.