Nakup avtomobila prek spleta: dostavili so ga v ogromni škatli za čevlje #video

V želji poudariti in oglaševati to možnost so prvi voznici, ki je avto kupila prek spleta, avto v Hamburgu dostavili v ogromni škatli za čevlje. Tako se je v začetku decembra po ulicah Hamburga premikala oranžna škatla za čevlje, velika 4,90 x 2,35 metra, v kateri je bil VW T-Cross.

V podjetju Mobile.de želijo poudariti, da je nakup avtomobila zdaj tako enostaven kot nakup superg in čevljev. Nekateri strokovnjaki sicer menijo, da je nakup rabljenega vozila prek spleta zanimiv koncept, a vseeno dodajajo, da bi kupci morali vozilo pred nakupom dobro pregledati. Le tako se lahko izognejo kasnejšim vračilom in težavam.

Avtomobil lahko vrnete v roku 21 dni

Da bodo kupci lahko prepričani o kakovosti svojega novega rabljenega vozila brez osebnega pregleda na kraju samem, naj bi bila vozila, ki so naprodaj na spletu na Mobile.de, podvržena visokim standardom kakovosti.

"Ena od naših minimalnih zahtev je, da so avtomobili stari manj kot tri leta, da so imeli največ dva predhodna lastnika in da imajo prevoženih manj kot 60 tisoč kilometrov," je pojasnil Matthias Schmidt iz podjetja Mobile.de in dodal, da je to podprto z enoletno garancijo in 21-dnevno politiko vračila.