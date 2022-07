Spletno nakupovanje še bolj brezskrbno

Oglasno sporočilo

Pošta Slovenije bo to poletje poskrbela za še bolj brezskrbno spletno nakupovanje. Ob dostavi pošiljk na dom ne bo več nevšečnosti glede plačila, saj bodo pismonoše, ki dostavljajo paketne pošiljke, in poštna okenca poslovalnic (razen pogodbenih pošt) opremljeni z dodatnimi POS-terminali za brezgotovinska plačila po povzetju. Tudi upravljanje pošiljk bo po vzpostavitvi nove enotne spletne vstopne točke moja.posta.si enostavnejše in preglednejše.