Ivo Boscarol je dobil svojo poštno znamko

Pošta Slovenije je predstavila novo priložnostno poštno znamko, ki jo je posvetila Ivu Boscarolu kot pionirju električnega letalstva in človeku, ki je postavil nove standarde svetovne letalske industrije.

"V Pošti Slovenije smo zelo ponosni na izdajo znamke Ivu Boscarolu. Gre za človeka, ki je postavil nove standarde v svetovni letalski industriji, ob tem pa še za velikega humanitarca, ki s svojimi dejanji in prispevki navdihuje mnoge. Verjamemo, da bo po znamki, ki jo danes predstavljamo, veliko zanimanje ne le med filatelisti, temveč tudi med širšo javnostjo, kajti Ivo Boscarol je s svojimi dosežki pustil neizbrisen pečat tako v Sloveniji kot v svetu," je ob predstavitvi znamke na sedežu podjetja Pipistrel v Ajdovščini dejal Matej Raspet iz Pošte Slovenije.

Na znamki, posvečeni Boscarolu, je upodobljeno njegovo letalo Velis Electro. Foto: Pošta Slovenije

Prvo znamko je Raspet dal simbolično v promet z izročitvijo znamke Ivu Boscarolu, ki je ob tem povedal: "Biti upodobljen na znamki nacionalne pošte še za časa življenja je velika redkost in seveda velika čast zame. Med vsemi prejetimi priznanji prav gotovo zaseda posebno mesto, saj prihaja iz institucije, ki ni direktno povezana z letalstvom in moje dosežke predstavlja širšemu krogu ljudi doma in preko filatelistov po vsem svetu."

Uradni izid znamke bo v petek, 22. novembra, v sklopu novembrskega izida poštnih znamk.