Slovenci so v 2021 na spletu najraje kupovali mobilne telefone in pnevmatike

Oglasno sporočilo

Leto 2021 je bilo ponovno izjemno za vsa področja spletnega nakupovanja. Zanimanje potrošnikov za nakupe prek spleta se je še okrepilo in takšna oblika nakupovanja je v veliki meri celo nadomestila tradicionalno obiskovanje trgovin in omogočila novo online realnost, s katero bomo od zdaj vsi živeli. Kaj pa lahko sklepamo iz pregleda leta in nakupnih navad uporabnikov platforme za primerjalno nakupovanje Ceneje.si ?

Online prisotnost kupcev vedno večja

Nakupno vedenje se je tudi letos v veliki skupini potrošnikov usmerilo na splet, saj je po podatkih Sursa v 1. četrtletju 2021 prek spleta nakupovalo kar 59 odstotkov ljudi, starih od 16 do 74 let, in s tem povzročilo veliko normalizacijo online nakupov. A kaj je kupce obdržalo na spletu in kaj lahko pričakujemo v prihodnjih letih? Po navedbah revije eMarketer predstavlja izogibanje množicam pri nakupovanju največjo skrb kar 32 odstotkom britanskih kupcev. Videti je, da se k spletnim trgovinam potrošniki ne zatekajo le zaradi potrebe in udobja, temveč še vedno ali pa tudi zaradi zagotavljanja varnega okolja v luči epidemije.

Kupci so torej na spletu, a kaj so v 2021 dejansko želeli kupiti?

Udobno nakupovanje prek spleta torej vse bolj izpodriva tradicionalni način nakupovanja v fizičnih trgovinah. V skladu s potrebami potrošnikov se tako razvijajo nove digitalne rešitve, ena takih je tudi Ceneje.si - svetovalec za nakupe, ki prihrani čas pri nakupovanju, saj vam omogoča bogato in hkrati usmerjeno izbiro daril.

V letu 2021 se je po podatkih Ceneje.si ohranil precejšen zagon spletnega nakupovanja, ki so ga v letu 2020 omogočile epidemiološke razmere. Povpraševanje po vseh kategorijah izdelkov je v prvih spomladanskih mesecih celo preseglo tisto v letu 2020, nato pa se je - z določenimi odpiranji v družbi - rast povpraševanja začela nekoliko umirjati.

V letu 2021 tako ni bilo mogoče zaznati velikih posebnosti v povpraševanju po izdelkih v določenih kategorijah. Vse so bile v povprečju nekoliko manj obiskane kot v rekordnem letu prej, a še vedno je mogoče opaziti določene specifike nakupnega vedenja, ki so se oblikovale.

Pnevmatike ‒ zmagovalke kupcev v letu 2021

Kljub umirjanju rasti povpraševanja kupcev po izdelkih v spletnih trgovinah lahko opazimo najvišji dvig povpraševanja potrošnikov po zimskih, letnih in celoletnih pnevmatikah. To je mogoče pripisati tudi nekoliko spremenjenim navadam kupcev, saj si ti želijo olajšati nakup večjih izdelkov z dostavo na dom. Nakupi pnevmatik so tudi sezonsko pogojeni in spletno nakupovanje v določenem obdobju omogoča dober in enostaven pregled med ponudbami trgovcev.

Amadej Grošelj, produktni vodja za razvoj analitičnih orodij na , produktni vodja za razvoj analitičnih orodij na Ceneje.si , stanje na trgu komentira takole: "Glede na letošnje podatke se e-commerce trg stabilizira in postaja vedno bolj zrel. Glavne priložnosti za spletne trgovce so v nišnih kategorijah, ki morda še ne premorejo pedigreja nakupa prek spleta. Trgovci se bodo morali podati na pot aktivnega udejstvovanja na trgu in tako zagotavljati storitve na visoki ravni, tudi zaradi močne konkurence. Kakovostna podpora kupcem, odzivna spletna stran, oznake zaupanja, uporaba kakovostnih podatkov, prisotnost na marketplaceih in primerjalnih spletnih straneh … Vse to je postala nujnost za spletne trgovce, ki si želijo uspeti."

Postopno odprtje fizičnih trgovin je resda nekoliko spremenilo gibanje povpraševanja po določenih izdelkih, a spletni kupci so v letu 2021 še vedno pogosto povpraševali po električnih skirojih (zaznali smo 15-odstotno rast), robotskih sesalnikih in električnih kolesih (povpraševanje je poskočilo za kar 95 odstotkov glede na enako obdobje v letu 2020).

TOP kategorije spletnih nakupov v letu 2021

Raziskava Shopper’s Mind 2021, ki jo je izvedel Ceneje.si s partnerjema Valicon in iPROM, je pokazala nadaljevanje trenda spletnega nakupovanja ter zaznala povečano intenzivnost in frekvenco online nakupov. Povprečna vrednost nakupa znaša tako skoraj 100 evrov, kupci pa trenutno najraje nakupujejo v blagovnem segmentu elektronike, mode ter izdelkov za dom in vrt.

Povpraševanje, ki smo ga opazili z analizo podatkov Ceneje.si, ravno tako kaže na že tradicionalno zmagovalko med najbolj priljubljenimi, tj. kategorija mobilni telefoni. Sledijo ji izdelki kategorije pametne ure in merilci, prenosniki in LCD- oz. LED-televizorji. Med TOP desetimi kategorijami izdelkov uporabnikov so se znašli tudi pnevmatike, izdelki kategorije dom in vrt (kosilnice in hladilniki z zamrzovalnikom) ter oblačila - ženske jakne in plašči, pri katerih se je povpraševanje glede na enako obdobje v letu 2019 povečalo za kar 53 odstotkov.

Povpraševanje po izdelkih v kategorijah TOP 10 ostaja vse leto enakomerno visoko v tistih, ki niso sezonsko zaznamovane, hkrati pa so opazni porasti pri npr. zimskih, letnih in celoletnih pnevmatikah spomladi in jeseni ter hladilnikih, po katerih kupci povprašujejo pogosteje v prvih poletnih mesecih.

Kateri izdelek so slovenski spletni kupci najpogosteje iskali v letu 2021?

Izdelek, po katerem so letos potrošniki najpogosteje povpraševali in ga iskali na spletu, je Sonyjeva igralna konzola PlayStation 5 DIGITAL.

Med TOP 10 so se uvrstili tudi malce drugačen model igralne konzole SONY PlayStation 5, slušalke APPLE AirPods 2 in set APPLE AirPods Pro + wireless case. Visoko povpraševanje smo zaznali tudi pri XIAOMI električnem skiroju PRO 2, pametni uri HUAWEI Watch GT 2 Pro in XIAOMI električnem kolesu Himo C26. Med prvih deset izbir pa sta se zaradi (še vedno) povečanega obsega dela na domu in šolanja na daljavo uvrstili tudi: zunanja brezžična kamera DIGICAM in HP kartuša F6V25AE (nr.652).

TOP 10 najbolj iskanih izdelkov v 2021

Koliko so Slovenci zapravili za spletne nakupe v letu 2021?

Ceneje.si pa je mogoče opaziti, da je povprečno povpraševanje spletnega kupca, ki zajema iskanje primernega izdelka in primerjavo ponudb, znašalo kar 376 evrov. Raziskava Shopper’s Mind 2021 je pokazala, da so slovenski kupci za košarico spletnega nakupa v povprečju zapravili skoraj 100 evrov. Na platformi za spletno nakupovanjepa je mogoče opaziti, da je povprečno povpraševanje spletnega kupca, ki zajema iskanje primernega izdelka in primerjavo ponudb, znašalo kar 376 evrov.

Naročnik oglasnega sporočila je CENEJE D.O.O.