Pozor: Pošta Slovenije opozarja na elektronske prevare glede prispelih paketov

Gre za t. i. "phishing prevaro", s katero skušajo goljufi pridobiti podatke plačilne kartice in v naslednjem koraku zlorabiti kartico ter oškodovati prejemnika elektronskega sporočila. Tovrstnih prevar ni mogoče preprečiti, najbolj učinkovita metoda je ozaveščanje, da prejemniki sami prepoznajo lažna sporočila in ne nasedajo tovrstnim prevaram.

Porast tovrstnih lažnih sporočil predvsem v času božiča in črnega petka

Ker se nakupovanje v zadnjih letih vedno bolj seli na splet, spletni goljufi to spretno izkoriščajo. Predvsem v času povečanega nakupovanja (božični nakupi, črni petek) Pošta Slovenije opaža porast tovrstnih lažnih sporočil. Spletni goljufi pošiljajo lažna elektronska sporočila o prispelem paketu, ob tem pa zlorabijo ime in podobo Pošte Slovenije ali drugih dostavnih podjetij. Poslana e-sporočila, ki samo na prvi pogled izgledajo pristna, vsebujejo obvestilo, da prejemnika čaka paket, za katerega je treba plačati še dostavo.

V elektronskem sporočilu je povezava na lažno spletno stran, kjer je plačilo stroškov dostave mogoče samo s plačilno kartico. Spletna stran je ponarejena in z namenom zavajanja prejemnikov opremljena z logotipi Pošte Slovenije. Če prejemniki sporočila vnesejo zahtevane podatke iz plačilne kartice, storilci v naslednjem koraku zahtevajo še potrditveno kodo, ki so jo prejemniki prejeli od banke in s katero potrdijo transakcijo. S tem nevede potrdijo transakcijo, ki je praviloma bistveno višja. Praviloma gre za zneske v višini nekaj 100 evrov oziroma do limita, ki ga omogoča kartica.

Prejemnik z namenom, da bi čimprej prejel pošiljko, spregleda, da gre za prevaro

Spletni goljufi pri tovrstnih prevarah ciljajo na množičnost in nepozornost prejemnikov tovrstnih lažnih sporočil. Pošljejo veliko število lažnih sporočil in predvidevajo, da kar nekaj prejemnikov teh obvestil nakupuje prek spleta, nekateri od njih pa tudi dejansko pričakujejo paket. Zaradi relativno nizkega zneska v višini nekaj evrov prejemnik z namenom, da bi čimprej prejel naročeno pošiljko, spregleda, da gre za prevaro. Pošta Slovenije zato uporabnike opozarja, naj bodo pozorni in tovrstna sporočila o prispelih pošiljkah natančno preberejo in preverijo.

Pošta Slovenije si prizadeva, da bi tovrstne prevare kar najbolj omejila. Pri tem sodeluje tudi z drugimi inštitucijami, kot sta SI-CERT in policija. Žal tovrstnih prevar ni moč preprečiti, saj spletni kriminalci hitro selijo lažne spletne strani na druge domene, lažna sporočila pa pošiljajo iz množice anonimnih e-naslovov.