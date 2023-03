Hladnokrvno: sredi policijske racije dostavil paket #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zgodilo se je v mestu Cary v zvezni državi Severna Karolina, kje je bilo na ulici v policijski zasedi vsaj ducat vozil. Ta so se na prizorišče pripeljala, ker se je v hišo zaprl oborožen moški z 11-letnim sinom. Nazadnje je storil samomor, sina pa so s strelno rano prepeljali v bolnišnico in je zato tudi preživel.

Sredi tega dogajanja se je na ulico pripeljal še Amazonov dostavljavcev. Domačin, ki je snemal policijsko zasedo, ga je opazil in posnetek je hitro postal viralen. Dostavljavec se je namreč mirno sprehodil med vozili in nameraval oditi do naročnika, nato pa je paket vendarle prevzel policist. Ko je odhajal, je naredil še fotografijo kot dokaz dostave.

Ameriški mediji so pri tem poudarili, da dogodek res kaže na hladnokrvnost dostavljavca, a tudi na velike pritiske Amazona, kar zadeva dosežene kvote dostav.