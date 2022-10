To so nenavadni izdelki, ki jih Slovenci naročajo na dom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih letih je v Sloveniji vedno bolj priljubljena dostava hrane na dom. Zaradi prikladnosti naročanja iz udobja kavča in hitre dostave podjetja omogočajo tudi dostavo iz trgovin. Med največjimi ponudniki je podjetje Wolt, v raziskavi ugotavljajo, da so Slovenci v preteklem letu naročili skoraj 38 tisoč različnih artiklov. Najdražji opravljen nakup je mobilni telefon v višini 1.800 evrov, med bolj nenavadne artikle, ki so jih dostavili na dom, pa verjetno spadajo električni skiro, plinska jeklenka, novoletna jelka in buča.

V raziskavi omenjeni ponudnik ugotavlja, da prebivalci Ljubljane na dom največkrat naročajo banane, kruh in mleko, v Mariboru pa kruh, čips in pivo. Pivo znamke Union je v Ljubljani naročilo 37 odstotkov več ljudi kakor v Mariboru, kjer je bolj priljubljena znamka Laško. Medtem v Kopru raje pijejo vino malvazijo, v Murski Soboti in na Ptuju pa največkrat naročijo mleko. Kaj ljudje v posameznih krajih najraje naročajo na dom, si lahko ogledate v spodnji grafiki.

Slovenci so prek Wolta naročili več kot 37.921 različnih izdelkov. Foto: Piardigma, Wolt

Največ oddanih naročil izdelkov iz restavracij je med 11. in 14. uro, iz trgovin pa med 16. in 18. uro. Iz trgovin uporabniki na Woltu največ naročajo ob torkih, četrtkih in sobotah.

Prodaja veganskih izdelkov se je povečala za 309 odstotkov. Največ se jih proda med tednom v času kosil in večerij.

Najdražji nakup vreden skoraj dva tisočaka

Najdražji artikel, ki so ga dostavili na dom, je Samsungov telefon Galaxy Z Fold3 5G.

Fantomsko srebrn telefon Samsung Galaxy Z Fold3 5G v vrednosti 1.799,99 evra. Foto: Piardigma, Wolt

Število naročil se močno poveča v času pred prazniki, med najbolj priljubljena darila spadajo rože, sladice in vino, so pa dostavili tudi že električni skiro.

Dostavo darila je mogoče naročiti na naslove ljudi, ki jih želijo obdariti. Foto: Piardigma, Wolt

Na dom lahko naročite plinsko jeklenko ali pa bučo

Naročanje izdelkov pa se razlikuje tudi glede na letni čas. V obdobju ohladitve se je povečalo število naročil za plinske jeklenke, ob deževnih dnevih pa so priljubljeni dežniki. Med bolj nenavadne artikle, ki so bili naročeni na dom, spadajo plinska jeklenka, dežnik, novoletna jelka in buča.

Ker se bliža noč čarovnic, pa se v košaricah uporabnikov že najdejo buče za izrezovanje, pozimi bodo pa na voljo tudi novoletne jelke. Foto: Piardigma, Wolt