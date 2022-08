Ljubljanski župan Zoran Janković je na novinarski konferenci sporočil, da bodo morali dostavljavci hrane od zdaj nositi identifikacijske številke, na podlagi katerih jih bodo lahko v primeru kršitev identificirali. Konec julija je namreč poudaril, da številni vozniki skirojev, koles in motornih vozil ne upoštevajo prometnih predpisov in po conah za pešce vozijo bistveno prehitro.

Če bodo dostavljavci hrane v Ljubljani vozili prehitro, jih bodo lahko preostali udeleženci v prometu prijavili. Sledili bosta identifikacija in, če bo treba, tudi kazen. Dostavljavca, ki bo vozil prehitro, bo lahko na mestu dejanja kaznoval le mestni redar.

Možnosti prepovedi dostave v središču mesta ne izključujejo

Janković je poudaril, da so na ljubljanski občini predlog dosegli skupaj s podjetjema za dostavo hrane Glovo in Wolt. Meni namreč, da je ta predlog "najmanj boleč".

Predstavnika omejenih podjetij sta povedala, da je cilj zagotoviti varen promet za vse. "Velika večina dostavljavcev hrano dostavlja brez kršenja pravil in pravočasno. Tu gre za peščico kršiteljev," je povedal predstavnik Wolta, ljubljanski župan pa se je odzval, da kršiteljev "ni le peščica, ampak jih je kar veliko". Predstavnik Glova pa je poudaril, da se bodo z dostavljavci, ki bodo vozili prehitro, pogovorili, če pa se njihove kršitve ne bodo prenehale, bodo sodelovanje z njimi prekinili.

Ljubljanski župan je še poudaril, da bodo opazovali, ali se bo s temi ukrepi stanje izboljšalo, in dodal, da ne izključuje možnosti, da bi v središču mesta uvedli prepoved dostave. Po njegovih besedah so največ prijav prejeli predvsem s Čopove ulice ter Hribarjevega in Cankarjeva nabrežja.

"Vozimo hitro, ker moramo zaslužiti denar"

Na omenjeni ukrep, ki ga je ljubljanski župan predlagal že konec julija, se je prejšnji teden odzval eden izmed dostavljavcev, čigar zapis so delili na profilu na Facebooku Tukaj smo. Zapisal je, da podjetja, kot sta Glovo in Wolt, nimajo zaposlenih, ampak partnerje, kar pomeni, da jim ne pokrivajo stroškov za bencin, zavarovanje ali prehrano. "Kakšen dan ne zaslužim niti 30 evrov po celem dnevu dela. Resnica je torej preprosta: vozimo hitro, ker moramo zaslužiti denar. Stranke hočejo hitro dostavo in jaz moram voziti hitro, če želim dobiti dovolj naročil. To je edini način, da sploh preživim," je zapisal.