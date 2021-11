Sprememba ukrepa pri dostavi hrane #video

Inšpektorji so pri nadzoru upoštevanja ukrepa PCT gostince in uporabnike doslej opozarjali, da morajo pogoj spoštovati tudi ob dostavi in prevzemu hrane, čemur so nasprotovali v OZS, danes pa je prišlo do spremembe. Kot poroča spletni portal 24ur.com, so namreč na pristojni inšpekciji pojasnili, da je dostava glede na veljavni vladni odlok izjema.

Za preverjanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) je v restavracijah in lokalih pristojna uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je nekaterim restavracijam že izdala ustne opomine, da morajo pri svojih dostavljavcih in pogodbenikih preverjati spoštovanje pogoja PCT.

To naj bi se zdaj spremenilo. "Glede na prejeto pojasnilo ministrstva za zdravje preverjanje PCT-dokazil pri potrošnikih, v primeru prejema jedi in pijač na domu, ni nujno. Takšna storitev je izjema v skladu s petim odstavkom tretjega člena odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21). Temu ustrezno bo tudi uprava izvajala nadzor pri omenjenih zavezancih," so na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pojasnili za 24ur.com.

Ob upoštevanju tretjega člena odloka dostava tako spada v kategorijo nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami.

Gostinci so sicer že večkrat opozorili na upad prometa zaradi pogoja PCT, Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) pa je v petek vlado pozvala tudi, naj odpravi "nekatere nesmiselne ukrepe, kot je izpolnjevanje pogoja PCT pri dostavi in prevzemu hrane".

Po mnenju gostincev to namreč ni "logičen ukrep", saj tudi v živilski trgovini potrošnik ne potrebuje tega pogoja, ko kupi oz. prevzame hrano. "Poleg tega je naročilo hrane prek spleta ali telefona, zato je nemogoče vnaprej vedeti, ali naročnik (potrošnik) izpolnjuje pogoj PCT. Ob dostavi hrane bi se morala potemtakem ta hrana zavreči, če naročnik ne izpolnjuje pogoja PCT. Te hrane namreč ni mogoče prodati komu drugemu, obenem pa naročniku tudi ne moreš zaračunati hrane, če mu je ne izročiš," so popisali problematiko.