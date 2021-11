GZS: Številke so alarmantne, strogo preverjanje pogoja PCT v podjetjih je nujno

"Prepričan sem, da smo sposobni stopiti skupaj in biti solidarni do šibkejših, ki jih covid-19 življenjsko ogroža," je še dodal Cantarutti.

"Prepričan sem, da smo sposobni stopiti skupaj in biti solidarni do šibkejših, ki jih covid-19 življenjsko ogroža," je še dodal Cantarutti. Foto: Matej Leskovšek

"Stopimo kot družba na zavoro in omejimo medsebojne stike povsod, kjer je to mogoče," je, kot so danes sporočili z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), izpostavil Cantarutti in dodal: "Samo če združimo moči in se vsi odgovorno vedemo, lahko aktualni koronavirusni val premagamo."

Po njegovem so današnje številke alarmantne, okužb je 530 več kot prejšnjo nedeljo. "Sočustvujemo z zdravstvenimi delavci, ki v teh izjemno težkih časih z nadčloveškimi napori skrbijo za bolnike v bolnišnicah. Zato je nujno, da pokažemo, da smo zrela družba, ki ne potrebuje vladnih odlokov o zapiranju javnega življenja in gospodarske dejavnosti," je poudaril.

Nujno je dosledno preverjanje pogoja PCT

Cantarutti verjame, da "smo sami dovolj modri, da se vedemo samoomejevalno − pri vsakodnevnih stikih, zasebnih in poslovnih druženjih, sestankih, dogodkih in srečanjih".

Ob tem je pozval k odgovornemu ravnanju vseh državljanov, doslednemu strogemu preverjanju pogoja PCT (preboleli, celjeni, testirani) v podjetjih in spoštovanju preventivnih ukrepov na vseh področjih javnega življenja. K zaustavitvi hitro naraščajočega trenda okužb lahko po njegovem mnenju pripomore tudi višja precepljenost prebivalstva, ki je v Sloveniji še vedno med najnižjimi v Evropi, zato poziva članstvo, da spodbuja cepljenje med zaposlenimi v podjetjih.