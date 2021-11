Gostinci ne razumejo: dostava hrane in obvezen PCT-pogoj #video

Gostinci že dlje časa opozarjajo na velik upad prometa zaradi pogoja PCT, z uvedbo strožjih ukrepov v tem tednu pa je gostov še manj. Predvsem se to pozna pri dostavi in prevzemu, kjer se jim PCT pogoj za stranke zdi posebej nesmiseln. Sekcija za gostinstvo in turizem pri obrtno-podjetniški zbornici je zato vlado pozvala, naj takšne nesmiselne ukrepe odpravi. Ali naročnik izpolnjuje pogoje je nemogoče preverjati, zato se veliko hrane zavrže. Mnogi gostinci pa se znajdejo kar tako, da puščajo hrano pred vrati brez osebnega stika.

"Grozno" je beseda, s katero pogoj izpolnjevanja PCT pri naročnikih opišejo pri Halo Katri. Pogoj prinaša le težave.

Gostinci ne razumejo zakaj PCT v živilskih trgovinah ni obvezen, pri dostavi na dom pa je

"Hrana se pripelje nazaj, če ni PCT pogoja. Ljudje pridejo pripravljeni, zelo je nelagodno, ker kakšni nimajo in če pridejo s petega nadstropja, ker se ognemo stikom po blokih, ne hodimo več gor. Stranke pridejo dol iskat hrano, in ga ne moreš obtoževat, ker more v sedmi štuk po osebno. Tako da ja, se zgodi, ampak je pač treba zavrnit, naredit na novo, pripeljat, s tem so same težave," je povedal Ivan Hozjan iz Halo Katre.

Posebej nesmiselno se jim zdi, ker v živilskih trgovinah PCT ni obvezen, pri dostavi na dom pa je.

"Mi pa prpeljemo hrano takrat, ko je vse zaprto in jo pogosto tudi vrnemo. Ker nekateri ljudje PCT-ja nimajo," dodaja Ivan Hozjan.

Promet jim je vpadel za kar 30 odstotkov, ocenjuje.

V Gostilnici Orle PCT pogoj dosledno upoštevajo in ga preverjajo že pred vhodom. Nekoliko pa se zatakne pri naročanju preko telefona.

"To je zelo težko, ker preko telefona mi njih ne moremo skenirat. Tudi oni nam ne morejo preko telefona poslati njihove osebne izkaznice, ker teh podatkov mi ne smemo shranjevat, Tako, da je to zelo delikatna zadeva. Pri plačevanju z gotovino ali pa kartico je to nekako sivo območje, ker še ni točno določeno, kakšna so pravila. Tako, da mi se najrajši poslužujemo brezstičnega prevzema oziroma dostave hrane. Da mi pustimo pred vrati in gostje tam prevzamejo," je povedal Luka Janežič, vodja restavracije Gostilnica Orle.

Ti naročajo preko spleta in tam naročilo tudi plačajo. Tudi njim pa se zdi nenavadno, da so pogoji za nakup v živilskih trgovinah blažji od pogojev za dostavo hrane.

"To je malo čudna situacija, ker je hrana osnovna življenjska potrebščina. Mi človeku dostavimo osnovne življenjske potrebščine. Če on ne more it do trgovine peš, je edina opcija, da mu mi pripeljemo hrano. Če oseba nima PCT-ja pa mu je to sedaj še to onemogočeno," poudarja Luka Janežič.

Ob dostavi hrane se je ob neizpolnjevanju pogoja PCT potem veliko zavrže, saj te hrane ni mogoče dostaviti komu drugemu, obenem pa naročniku tudi ne moreš zaračunati hrane, če mu je ne izročiš. Tako da so v tem primeru na najslabšem spet gostinci.