Pozor pred prevarami, DPD takih sporočil ne pošilja

Družba DPD Slovenija opozarja na vse pogostejše poskuse prevar prek različnih spletnih nakupovalnih portalov in telefonskih klicev. V nekaterih primerih se DPD omenja kot dostavna služba, ki pošilja denar oz. blago. Kot poudarjajo, DPD ne bo nikoli zahteval podatkov plačilnih kartic prek e-pošte in drugih digitalnih komunikacijskih kanalov.

Goljufi iz različnih držav, najpogosteje Ukrajine, Rusije, Litve in Estonije, se odzivajo na oglase domačih prodajalcev na spletnih nakupovalnih portalih, kot sta Bolha in Facebook Marketplace. Predstavijo se kot kupci ali prodajalci, ki zahtevajo predplačilo kot garancijo za prodajo, nato pa prek lažne spletne strani ali SMS-sporočil oz. sporočila na Whatsappu od uporabnikov zahtevajo podatke, kot so ime in priimek, številka kartice, rok veljavnosti kartice in trimestna kontrolna številka (CVV), so v sporočilu za javnost pojasnili v družbi DPD Slovenija.

Takih zahtev DPD ne pošilja

V nekaterih primerih se DPD omenja kot dostavna služba, ki pošilja denar in/ali blago.

V DPD poudarjajo, da naj se takim povezavam ne sledi, da takšna sporočila pomenijo zlorabo blagovne znamke DPD in da omenjenih sporočil ne pošiljajo. "DPD vso elektronsko pošto pošilja izključno z domene dpd.si in nikoli ne bo zahteval podatkov s plačilnih kartic prek e-pošte ali digitalnih komunikacijskih kanalov (chat, SMS, WhatsApp ipd.)," so opozorili.

Prav tako DPD ne bo nikoli zahteval informacij v zvezi s stanjem na plačilni kartici, saj, kot so pojasnili, ti podatki niso potrebni pri prodaji ali nakupu na nobeni spletni strani.

"Če prodajate ali pričakujete plačilo, sta edino, kar lahko kupec legitimno zahteva, IBAN/številka računa in ime prejemnika," so poudarili.

V primeru, da je prišlo do posredovanja kopije kartice oz. podatkov o kartici, je treba o tem nemudoma obvestiti banko, ki je izdala kartico, da se goljufom prepreči njena nadaljnja uporaba. Služba DPD, ki se ukvarja z varstvom potrošnikov, vsako prijavljeno obliko goljufije z vsemi zbranimi dokazi prijavi pristojnim institucijam.