Zvezdnik prevaral ženo in želel njunega otroka poimenovati po ljubici #video

Spletna vplivnica Sumner Stroh trdi, da je imela razmerje z Adamom Levinom, poročenim pevcem skupine Maroon 5, in da jo je potem, ko sta se že razšla, vprašal, ali bi lahko po njej poimenoval otroka, ki ga pričakuje z ženo.

Levine je od leta 2014 poročen z namibijsko manekenko Behati Prinsloo, nekdanjim Victorijinim angelčkom, s katero sta pred kratkim potrdila, da pričakujeta tretjega otroka.

"Bila sem v razmerju z moškim, ki je bil poročen z Victorijinim angelčkom. Bila sem mlada, naivna in se, iskreno, zdaj počutim izkoriščeno," je vplivnica dejala v videu, ki ga je objavila na TikToku.

V videu je objavila tudi več zasebnih sporočil, ki ji jih je poslal Levine, tudi eno, ki naj bi ji ga poslal več mesecev po tem, ko sta že prekinila stike.

Foto: zajem zaslona/TikTok

"Okej, resno vprašanje. Dobil bom še enega otroka in če bo deček, bi mu rad dal ime Sumner. Imaš kaj proti? Resno mislim," piše v sporočilu, ki naj bi ga dobila od Levina.

Sumner Stroh je zatrdila, da teh informacij nikoli ni nameravala javno razkriti, a je to zdaj storila, ker je ena od njenih prijateljic, ki je Levinova sporočila videla, nameravala zgodbo prodati tabloidom. V posnetku je Levina obtožila, da je manipuliral z njo, in dodala, da jo je zdaj sram, da se je zapletla z "moškim, ki ne pozna obžalovanja in spoštovanja".

Posnetek je nemudoma postal viralen, mnogi pa so vplivnico kritizirali, češ da vso krivdo vali na pevca, čeprav je vedela, da je poročen.

Adam Levine z ženo in njuno prvo hčerko leta 2017. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

"Dajal je vtis, da je njegovega zakona konec"

"Povsem jasno mi je, da nisem žrtev," je Sumner Stroh dejala v še enem videu, ki ga je objavila in v katerem se je odzvala na kritike, "to ni prizadelo mene, temveč Behati in njene otroke. Za to mi je resnično žal." Dodala je, da je Levine v času njunega razmerja "dajal vtis, da je njegovega zakona konec".

Adam Levine in Behati Prinsloo se na ta razkritja za zdaj še nista odzvala.

