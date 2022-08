Javno obračunala s pevcem: Osem let me je varal s prostitutkami

Poročila sta se leta 2016, leta 2020 sta se skoraj ločila in nato pobotala, zdaj pa je njune ljubezni zagotovo konec, je sporočila žena ameriškega zvezdnika in ga obtožila, da jo je ves čas varal.

"Osem let. Osem let mi je lagal in me zavajal. Osem let sem svoje življenje in svojega moža nevede delila z vrsto žensk, ki so mu brez zaščite prodajale svoje telo," je Crystal Renay začela zapis, ki ga je v nedeljo objavila na Instagramu in z njim sporočila, da ji je mož, znani glasbenik in producent Ne-Yo, že vrsto let nezvest.

"Neverjetno je, da me prosi, naj ostanem in to sprejmem," je nadaljevala, "to je razmišljanje narcisa. Ne bom več lagala javnosti in se pretvarjala. Odločila sem se zase, za svojo srečo, zdravje in samospoštovanje."

"Iz tega sem dobila tri čudovite otroke, sicer pa nič drugega kot zapravljena leta in bolečino v srcu," je še zapisala Crystal Renay, ki ima z glasbenikom 13-mesečno hčerko ter sina, ki imata štiri in šest let.

Dodala je, naj ji sledilci in sledilke nikar več ne pošiljajo dokazov o pevčevi nezvestobi, ker je to ne zanima več.

Še pred mesecem dni sta tako zaljubljeno pozirala fotografom. Foto: Profimedia

Kmalu zatem se je oglasil tudi Ne-Yo in na Twitterju zapisal, da se bo "zaradi otrok s temi izzivi spoprijemal za zaprtimi vrati".

"Osebne stvari ne spadajo v javno razpravo," je dodal, "prosim vas le, da spoštujete zasebnost mene in moje družine."

Crystal Renay in Ne-Yo sta se poročila leta 2016, istega leta se jima je rodil sin, še enega sta dobila dve leti pozneje. Leta 2020 sta nenadoma sporočila, da se ločujeta, a sta si nato premislila, lani se jima je rodila še hčerka.

Preberite še: