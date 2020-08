Mož slavne hrvaške igralke priznal, da jo je prevaral z domino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boris in Doris sta razmerje začela leta 2011, za konec pa naj bi bila kriva afera z domino.

Doris Pinčić, ki smo jo gledali v seriji Larina izbira, in njen mož Boris Rogoznica sta junija sporočila, da se ločujeta, vendar več podrobnosti medijem nista razkrivala. Te dni pa so hrvaški mediji polni pisanja o tem, da je bil Boris v obdobju njunega zakona nezvest, in sicer naj bi ženo varal z znano zagrebško "domino".

To je tudi javno priznal za hrvaško izdajo revije Story, v kateri se je tudi opravičil vsem svojim najbližjim. "Žal mi je, da sem v trenutku slabosti podlegel moškim hormonom in naredil veliko napako, ki me bo zaznamovala za vse življenje," je zaupal reviji in dodal, da mu je najbolj žal, da je prizadel svojo družino in prijatelje. "Upam, da mi bodo lahko nekoč oprostili," jim je sporočil prek revije.

Da se ločujeta, sta sporočila v začetku junija prek Instagrama:

Domina, ki skrbi za politike in druge hrvaške vplivneže

Tej "napaki" je ime Alex Ognjena in je na hrvaški družbeni sceni znana kot kantavtorica in domina, ki je poskrbela že za številne politike in direktorje znanih podjetij, piše Index.hr.

Razkrila je, da je imela pod seboj kar nekaj "znanih imen", ki so potrebovala dominantnost: "Hoteli so doživeti, kako je, če niso oni tisti, ki odločajo o stvareh, saj imajo sicer veliko odgovornosti, zato jim je všeč, da se prepustijo nekomu, ki prevzame vajeti."

Alex, ki se ukvarja tudi s tetoviranjem, na Instagramu redno objavlja žgečkljive fotografije:

Boris in Doris sta ločitev oznanila po skoraj sedmih letih zakona, v katerem sta se jima rodila dva otroka. Poročila sta se septembra 2013, njune poroke v Zadru pa so se udeležila številna znana imena hrvaške estrade.

