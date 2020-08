Oboževalci v precepu: ali balkanski divi spet tekmujeta med seboj?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker koncerti in nastopi zaradi pandemije novega koronavirusa trenutno še ne pridejo v poštev, si lahko glasbeniki z Balkana to poletje privoščijo popolnoma brezskrben oddih. To zelo nazorno kažejo tudi fotografije z družbenih omrežij. Srbska pevka Jelena Karleuša počitnice preživlja v Turčiji, medtem ko je njena pevska kolegica Dara Bubamara po Grčiji in Monaku zatočišče očitno našla še na Hrvaškem. Glede na to, da pevki v preteklosti nista bili v pretirano dobrih odnosih, se oboževalci sprašujejo, ali divi z vročimi poletnimi fotografijami morda spet tekmujeta druga z drugo.

Srbska pevka Jelena Karleuša poletne počitnice tudi letos preživlja v Turčiji. Na oddihu jo spremljata njeni hčerki, njen soprog, srbski nogometaš Duško Tošić, pa je na Kitajskem. 41-letna pevka, ki na družbenem omrežju Instagram rada deli tudi bolj razgaljene fotografije, svojih oboževalcev tudi tokrat ni razočarala. Na spodnji fotografiji je tako pogumno pozirala zgoraj brez in pokazala skoraj vse, kar se pokazati da.

Ampak letos na plaži vlada huda konkurenca. Ker so koncerti in nastopi padli v vodo, nekatere balkanske dive potujejo po obmorskih letoviščih. Med njimi tudi 44-letna srbska pevka Dara Bubamara, ki je to poletje, vsaj tako kažejo objave z Instagrama, počitnikovala že na treh različnih lokacijah po Evropi. Spodnja fotografija je nastala v Monaku, kjer je letos poleg Bubamare dopustovala tudi jugoslovanska zvezda Lepa Brena.

Pred obiskom Monaka je Bubamara dopustovala v Grčiji, zdaj pa poletne dneve preživlja na Hrvaškem. Glede na to, da sta Bubamara in Karleuša pred očmi javnosti šele pred kratkim sklenili premirje in pozabili na stare zamere, se marsikateri oboževalec sprašuje, ali sta balkanski divi res zakopali bojno sekiro ali pa z objavami na Instagramu spet tekmujeta druga z drugo.

Medtem ko srbske pevke očitno tekmujejo v razgaljenosti, pa je hrvaška pevka Severina na Instagramu delila fotografijo, na kateri je pozirala med obešanjem perila. Pri tem seveda ni bila napol gola. Pa naj še kdo reče, da Dalmatinka s to potezo svojim razgaljenim glasbenim kolegicam iz Srbije ni odčitala jasne lekcije.