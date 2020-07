Severina je 14 let mlajšemu soprogu Igorju Kojiću na svojem profilu na Instagramu čestitala za rojstni dan in po več tednih objavila njuno skupno fotografijo. Tako je tudi utišala govorice, da je njenega zakona konec, in s tem neizmerno osrečila svoje sledilce.

Že več tednov so tuji mediji poročali, da se v zakonu Severine in Igorja Kojića dogajajo nenavadne reči. Severina naj bi se iz Beograda najprej prestavila v Zagreb, potem ko se je sprla z Igorjevimi starši, nato je nekaj tednov preživela še v rodnem Splitu, poroča portal 24sata. In ves ta čas naj bi bila pevka na Hrvaškem sama, z možem se naj ne bi videla dolge tedne.

Govorice, da v njenem zakonu škriplje, so postale še glasnejše, ko sta drug drugemu konec maja prenehala slediti na Instagramu. In ko sta prenehala objavljati skupne fotografije.

A zdaj si zakonca Kojić znova sledita, poleg tega je danes pevka za možev 33. rojstni dan na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram s sledilci delila tudi njuno skupno fotografijo. Ob njo je zapisala prikupno voščilo, v katerem je Igorja med drugim označila za "krasno moško stvarjenje" in ga imenovala tudi "ljubezen".

S tem je svojim oboževalcem dala vedeti, da so namigovanja o težavah v njenem zakonu očitno napačna in da sta z Igorjem še vedno skupaj. Mnogi so tako v komentarjih pod objavo zapisali, da so bili zadnje mesece v skrbeh, saj niso vedeli, ali se res ločujeta ali ne, in da jim je ta objava polepšala dan.