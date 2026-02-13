Ikona proticepilcev trdi: Ne bojim se bacilov. Nekoč sem snifal kokain s straniščnih školjk.

Trumpov minister za zdravje Robert F. Kennedy ml., ki je znan kot goreč nasprotnik cepljenja, s svojimi izjavami pogosto dviga prah. Pred leti je na primer trdil, da mu je črv pojedel del možganov. Zdaj pa buri duhove z izjavo, da se ne boji bacilov, ker je pred leti snifal kokain s straniščnih desk.

Robert F. Kennedy, ki velja za črno ovco slovite ameriške družine Kennedy, je v podkastu, ki ga vodi Theo Von, povedal, da sta se z Vonom prvič srečala pred leti v rehabilitacijski skupini za zdravljenje odvisnosti od mamil.

Zasvojeni Kennedy in straniščne školjke

V povezavi s svojo odvisnostjo je tudi povedal, da se ne boji bacilov, ker je včasih snifal kokain s straniščnih desk.

Mamila je začel uživati kot najstnik

Kennedy je v preteklosti odkrito govoril o svoji uporabi drog, piše britanski medij The Independent. Aprila lani je pripovedoval, kako je pri 15 letih po jemanju LSD-ja zdrsnil v odvisnost od drog, kar je privedlo celo do odvisnosti od heroina.

Mamila je začel uživati po tem, ko je bil njegov oče Robert F. Kennedy umorjen junija 1968 v Los Angelesu v Kaliforniji. Zaradi kaznivih dejanj, povezanih z mamili, so ga aretirali dvakrat – leta 1970 in 1983.