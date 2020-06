Hrvaški štab civilne zaščite bo danes razpravljal o ponovni zaostritvi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa na hrvaških mejah z Bosno in Hercegovino, Črno goro in Srbijo, je v torek napovedal hrvaški notranji minister in šef štaba Davor Božinović. Hrvaški časnik Jutarnji list medtem opozarja, da na Hrvaškem opravijo precej manj testov kot pred časom.

Božinović je med torkovim predvolilnim obiskom v Zaprešiću pri Zagrebu poudaril, da spremljajo epidemiološko situacijo v sosednjih državah. Presodili so, da je ponovno nekoliko večje število okužb z novim koronavirusom na Hrvaškem v preteklih nekaj dneh povezano z ljudmi, ki so prišli iz vzhodnih sosed, piše STA.

Napovedal je, da bodo na današnji seji nacionalnega štaba civilne zaščite verjetno sprejeli odločitev, s katero bodo od polnoči spremenili režim prehajanja meje z BiH, Črno goro in Srbijo, kot tudi glede državljanov Kosova in Severne Makedonije.

Od 347 testiranih je bilo 30 pozitivnih



Hrvaški časnik Jutarnji list medtem opozarja, da na Hrvaškem opravijo precej manj testov kot pred časom. Tako so včeraj testirali le 347 ljudi, od tega jih je bilo kar 30 pozitivnih, kar je devet odstotkov vseh testiranih. Časnik za primerjavo navaja 28. maj, ko so opravili 828 testov in odkrili eno novo okužbo.



Za primerjavo, v Sloveniji so v torek opravili 1.222 testov, do zdaj skupaj 96.755, medtem ko so na Hrvaškem, kjer živi dobra dva milijona več ljudi kot v Sloveniji, opravili 73.093 testov.

Mogoča ponovna uvedba 14-dnevne samoizolacije

Notranji minister ni hotel prejudicirati odločitev štaba, a je dejal, da bodo predvidoma znova uvedli 14-dnevno samoizolacijo za potnike, ki prihajajo iz omenjenih držav, piše STA.

Zagrebški štab civilne zaščite pa je napovedal, da bodo nacionalnemu štabu predlagali, da v prestolnici znova uvedejo obvezno uporabo zaščitnih mask v zaprtih prostorih, kar vključuje vozila javnega mestnega prevoza, trgovine in gostinske lokale.

V manj kot tednu dni 89 okužb

Na Hrvaškem so od 18. junija do torka potrdili 89 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Večina okuženih so osebe, ki so potovale v BiH, Srbijo in na Kosovo, ali pa njihovi neposredni stiki, piše STA.

