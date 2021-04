Guardian o spolnem nasilju hrvaških policistov nad migrantko, Zagreb zanika obtožbe

Hrvaški policisti so domnevno spolno nadlegovali državljanko Afganistana, ki so jo ustavili na hrvaškem ozemlju, potem ko je ilegalno vstopila iz Bosne in Hercegovine.

Hrvaški policisti so domnevno spolno nadlegovali državljanko Afganistana, ki so jo ustavili na hrvaškem ozemlju, potem ko je ilegalno vstopila iz Bosne in Hercegovine. Foto: Guliverimage

Hrvaški policisti so domnevno spolno nadlegovali državljanko Afganistana, ki so jo ustavili na hrvaškem ozemlju, potem ko je ilegalno vstopila iz Bosne in Hercegovine, piše britanski časnik Guardian, ki dodaja, da je Evropska komisija od Zagreba zahtevala pojasnila. Hrvaško notranje ministrstvo je danes navedbe časnika zanikalo.

Hrvaška obmejna policija je domnevno spolno nadlegovala in fizično napadla žensko iz Afganistana. Ob grožnjah z nožem naj bi policisti od nje zahtevali, da se sleče do golega, medtem ko so pregledovali skupino migrantov ob meji z BiH, piše Guardian, ki je v preteklih letih že nekajkrat hrvaško policijo obtožil nasilja nad migranti, piše STA.

Glede na poročilo danskega sveta za begunce (DRC) naj bi se spolno nadlegovanje državljanke Afganistana zgodilo v noči 15. februarja na območju Hrvaške v bližini Velike Kladuše v BiH.

Evropska komisija ocenila, da gre za "domnevno resno kaznivo dejanje"

Kot še navaja časnik, je tudi Evropska komisija ocenila, da gre za "domnevno resno kaznivo dejanje" ter zahtevala od hrvaških oblasti, naj temeljito preverijo vse navedbe in sprožijo ustrezne postopke, če bo potrebno. Hrvaško notranje ministrstvo je danes sporočilo, da so "absolutno osupli" nad navedbami o spolnem nadlegovanju. Znova so izpostavili, da hrvaški policisti profesionalno nadzorujejo hrvaško mejo ter rešujejo življenja stotin migrantov, ki ilegalno vstopajo na hrvaško ozemlje.

"Guardian znova želi "na svoj že običajen način in brez enega samega dokaza" obtožiti hrvaško policijo kot brutalno in nehumano skupino." Foto: Guliverimage

"Guardian se je znova spravil na hrvaško policijo"

"Na podlagi preliminarnih preverjanj policisti na območju karlovške policijske uprave 15. februarja niso obravnavali nezakonitih migrantk," so zapisali. Izpostavili so, da Guardian znova želi "na svoj že običajen način in brez enega samega dokaza" obtožiti hrvaško policijo kot brutalno in nehumano skupino, ki je naklonjena ropanju in zlorabi ilegalnih migrantov.

Po pisanju STA so kot nepredstavljivo izpostavili, da bi o domnevnem incidentu informacije imela nevladna organizacije, ne pa tudi policija v BiH, v sodelovanju s katero bodo nadaljevali preiskavo.

Foto: Guliverimage

Uničevali naj bi jim telefone, jemali denar ....

Mednarodne humanitarne organizacije in evropski mediji so v preteklih letih večkrat povzemali pričevanja migrantov, ki so trdili, da so bili žrtve fizičnega nasilja hrvaških policistov. Ti naj bi migrantom uničevali mobilne telefone in jim jemali denar. Hrvaška policija je vse navedbe zavrnila kot neresnične.

Guardian se sklicuje na podatke DRC tudi, ko poroča, da je hrvaška policija z nezakonitim vračanjem, t. i. push backom, prestreženih migrantov od maja 2019 v BiH vrnila nekaj manj kot 24.000 ljudi, samo januarja in februarja letos pa 547, še dodaja STA.