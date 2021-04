V Bosni in Hercegovini je v zadnjih 24 urah umrlo 99 bolnikov s covidom-19, kar je največ od izbruha epidemije v državi. Največ bolnikov, 63, jih je umrlo v Federaciji BiH. Okoli tisoč ljudi je medtem na protestu v Sarajevu danes zahtevalo odstop sveta ministrov BiH in vlade Federacije BiH zaradi slabega upravljanja epidemije.

Protest so organizirali civilnodružbeni aktivisti na družbenih omrežjih. Izpostavili so, da je BiH najslabša v regiji pri dobavi cepiv proti covidu-19 in da slabo organiziran zdravstveni sistem s težavo prenaša breme epidemije. Za to so po njihovem mnenju najbolj odgovorne oblasti na državni ravni in na ravni entitete Federacije BiH. Zahtevajo njihov odstop v 14 dneh in nujno nabavo cepiv. Zahtevajo tudi uvedbo obveznega PCR testa za vstop v BiH, poročanje portala klix.ba in hrvaške tiskovne agencije Hine povzema STA.

Na protestnem pohodu v Sarajevu od železniške postaje do parlamenta BiH ter nato do vlade Federacije BiH so se protestnikom v središču prestolnice pridružili tudi številni ljudje v avtomobilih. Na enem od transparentov je pisalo, da nimajo vlade, temveč samo "osebe na plačilni listi", predvsem pa so bili kritični do oblasti, ker niso nabavile cepiv, poroča klix.ba.

Tudi prebivalce drugod po BiH so pozvali, naj na ulicah izrazijo nezadovoljstvo, saj politikov v BiH ne zanimajo zdravje in življenja ljudi, temveč skrbijo samo zase.

V zadnjih 24 urah je v BiH umrlo 99 covidnih bolnikov, največ od izbruha epidemije v državi. Foto: Guliverimage

Žalosten rekord

Iz BiH so danes poročali o žalostnem rekordu 99 mrtvih covidnih bolnikih v zadnjih 24 urah. Okužb z novim koronavirusom je bilo medtem 1093, potem ko so minuli teden beležili rekorde tudi z več kot 2.000 okužbami v enem dnevu.

Doslej je covid-19 v BiH zahteval 6.978 življenj. Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa je BiH z 203 mrtvimi covidnimi bolniki na 100.000 prebivalcev peta na svetu po številu smrtnih žrtev covida-19, še piše STA.

Hrvaška: bolnišnice se hitro polnijo

V preteklih 24 urah so na Hrvaškem ob 6.333 testih potrdili 735 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je še 30 bolnikov z boleznijo covid-19. Hrvaški zdravniki opozarjajo, da se število covidnih bolnikov v bolnišnicah zelo hitro povečuje. Hrvaški zdravniki opozarjajo, da se število covidnih bolnikov v bolnišnicah zelo hitro povečuje. Foto: Reuters

Kot navajajo zdravniki, so covidni bolniki v povprečju mlajši, kot so bili prejšnjo jesen, ko je bil velik pritisk na covidne oddelke v bolnišnicah. Obenem so tudi klinične slike obolelih hujše, kot so bile, povzema STA.

Danes objavljeno število okužb na Hrvaškem je sicer nekoliko nižje kot pretekla dva torka, kar je tudi posledica manjšega števila testiranj med velikonočnimi prazniki.

Največ novih okužb v Zagrebu

Prejšnji torek so ob 9.047 testih našteli 1.487 okužb, še teden pred tem pa ob 8.177 testih 956 okužb. Glede na današnje objave županijskih štabov civilne zaščite je bilo v preteklih 24 urah največ na novo okuženih na območju Zagreba, kjer so našteli 107 primerov. V Primorsko-goranski županiji je bilo 60 novih okužb, v Istrski županiji pa 11.

V državi je trenutno 11.028 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 1.713 covidnih bolnikov, od tega jih 155 potrebuje medicinske ventilatorje. V samoizolaciji je 26.592 ljudi.

Skupno so do zdaj v državi potrdili 280.899 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 6.113 bolnikov z boleznijo covid-19.

Do zdaj so na Hrvaškem porabili 524.724 odmerkov cepiva Pfizerja, Moderne in AstraZenece. Cepili so 426.310 ljudi, med njimi 98.414 z dvema odmerkoma.

V Zagrebu bodo v sredo začeli bolj množično cepiti starejše od 65 let in kronične bolnike. Načrtujejo, da bodo v prostorih zagrebškega velesejma v sredo cepili 1.500 ljudi, potem pa bodo lahko zvišali število cepljenj na do pet tisoč ljudi dnevno, kar bo odvisno tudi od števila prispelih odmerkov cepiva. V hrvaški prestolnici so prav tako pripravljeni znova uporabiti največjo športno dvorano Arena Zagreb za namestitev covidnih bolnikov, če bo treba razbremeniti bolnišnice.