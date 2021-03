Hojs ni optimističen glede podpore vstopu Hrvaške v schengen med članicami EU

Notranji ministri EU so minuli petek pod točko razno obravnavali tudi vprašanje pripravljenosti Hrvaške na vstop v schegnen. Odločitev se ni pričakovalo, le kratko seznanitev s stanjem. Portugalsko predsedstvo na novinarski konferenci ni poročalo o nadaljnjih korakih, poroča STA.

Minister Hojs je danes povedal, da v petek do konca ni vedel, ali bo razprava o tem ali ne. Na koncu je Evropska komisija zgolj povedala, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop, predsedujoči pa ni odprl razprave, je povzel v virtualnem pogovoru s slovenskimi dopisniki v Bruslju, navaja STA.

Tveganje za Hrvaško

Hojs ne pričakuje, da bo portugalsko predsedstvo to temo znova uvrstilo na dnevni red. Ob tem izpostavlja, da sam sicer nima zadržkov uvrstiti tega vprašanja na dnevni red zasedanja med slovenskim predsedovanjem, opozarja pa na tveganje za Hrvaško. Hrvaška namreč sedaj po njegovih besedah močno lobira in govori okrog, da je vse pod nadzorom in da ima podporo vseh, o čemer pa slovenski minister ni prepričan. Ob tem je sicer Hojs poudaril, da nikakor ne bi bil rad tisti, ki bi Hrvaško omejeval ali širil pesimizma, še navaja STA.

Spomnil je, da Slovenija zagovarja vstop Hrvaške v schengen ob upoštevanju vseh tehničnih pogojev. Menil je, da so bile nepravilnosti v veliki meri odpravljene, a poudaril, da ne bi upal ugibati o politični podpori med članicami, še piše STA.

Evropska komisija je oktobra 2019 ocenila, da Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v schengen in si s tem prislužila očitke, da je njena odločitev politična. Po neuradnih informacijah sedaj več članic, med njimi Nizozemska in Francija, izpostavlja pomisleke glede nadzora na meji in obravnave migrantov.