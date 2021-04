Tragedija na Hrvaškem: deklica, ki sta jo zanemarjala starša, je umrla

Dvoinpolletna deklica iz Nove Gradiške na Hrvaškem, ki je bila v sredo zaradi hudih poškodb glave in modric po telesu sprejeta na zdravljenje v kliniko za otroške bolezni v Zagrebu, je umrla. Starša, ki naj bi deklico pretepala, sta v priporu. Materi zaradi suma povzročitve hudih telesnih poškodb, ki so privedle do otrokove smrti, grozi do 15 let zapora.

Dekličina smrt je bila potrjena malo po 15. uri. "Z veliko žalostjo in obžalovanjem vam moramo sporočiti, da je naša mala pacientka kljub vsem sprejetim zdravstvenim ukrepom in izjemnim prizadevanjem ekipe intenzivne terapije, doživela kritično poslabšanje. V skladu s tem je bil po protokoli izveden postopek za ugotavljanje možganske smrti, ki pa je bil žal potrjen," so zapisali v kratki izjavi bolnišnice v Zagrebu, poroča N1.

Oče bil v preteklosti nasilen do žene

Dveletnico je na zdravljenje v Novo Gradiško v sredo pripeljala njena mama z navedbami, da je padla. Zdravniki v tamkajšnji bolnišnici so jo oživljali in intubirali, glede na poškodbe pa so jo pozneje premestili v bolnišnico v Zagrebu, kamor je prispela v komi. Otroka so ob sprejemu v zagrebško bolnišnico priklopili na mehansko predihavanje pljuč in kot je pred dnevi dejal predstojnik klinike Goran Roić, čeprav se njihovo zdravstveno osebje srečuje z različnimi poškodbami, jih takšni težki primeri vedno šokirajo.

Hrvaška policija je sicer pred dnevi pridržala starše deklice, ki je imela med drugim hude poškodbe glave in številne hematome po celem telesu. Kot poroča Jutarnji list, je policija ugotovila, da je mama v sredo svojo hčerko s pestmi udarjala po glavi in preostalih delih telesa. Med preiskavo je policija še ugotovila, da sta bila starša nad deklico v zadnjih petih mesecih pogosto fizično nasilna. To naj bi potrjevale tudi zdravniške ugotovitve, saj naj bi imela deklica, ob prihodu na zdravljenje, vidne poškodbe že od prej.

Po poročanju medijev sta za smrt odgovorna 24-letna mater in njen 27-letnega partner, ki imata sicer štiri otroke. Preostali trije otroci, stari od nekaj mesecev do štirih let, so bili ob policijskem pridržanju staršev predani Centru za socialno delo, ki jih je namestil v nadomestno družino v bližini njihovega doma. Državna tožilka Mirela Šmitel pa je na izredni novinarski konferenci danes potrdila, da bodo mamo obtožili povzročitve hudih telesnih poškodb, za kar ji grozi od treh do 15 let zapora. Oče deklice pa je bil po poročanju Dnevnik.hr pred tem že obravnavan zaradi nasilja v družini. Ne sicer proti otrokom, temveč proti ženi.

Minister za demografijo, družino, mladino in socialne zadeve Josip Aladrović je napovedal temeljito preiskavo tragedije, s katero bodo našli krivca in terjali njegovo odgovornost.