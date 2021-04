Zdravnikom ni jasno, kako je deklica dobila tako težke poškodbe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška policija je sinoči že pridržala starše deklice, ki ima med drugim hude poškodbe glave in številne hematome po celem telesu. Po poročanju medijev gre za 24-letno mater in njenega 27-letnega partnerja, ki imata sicer štiri otroke. Sumijo jih storitve kaznivega dejanja zlorabe otrokovih pravic, za kar je predvideno od enega do osmih let zapora. V primeru morebitne smrti deklice jima grozi ostrejša kazen.

Oče deklice je bil po poročanju Dnevnik.hr pred tem že obravnavan zaradi nasilja v družini. Preostali trije otroci, stari od nekaj mesecev do štirih let, so bili ob policijskem pridržanju staršev predani Centru za socialno delo, ki jih je namestil v nadomestno družino v bližini njihovega doma. Pregledal jih bo tudi pediater.

Zdravniki šokirani

Predstojnik klinike Goran Roić je sinoči dejal, da so deklico ob sprejemu na kliniko priklopili na mehansko predihavanje pljuč in je še vedno v umetni komi. Čeprav se njihovo zdravstveno osebje srečuje z različnimi poškodbami, jih takšni težki primeri vedno šokirajo, je dejal.

Roić je na novinarsko vprašanje, ali je bila deklica videti zanemarjena, odgovoril, da lahko to sumi le na podlagi poškodb na telesu, vendar tega v tem trenutku ne more potrditi. To po njegovih navedbah ugotavljajo pristojne institucije.

"Prihodnjih nekaj ur bo ključnih za preživetje deklice. Naša naloga je, da naredimo vse za izboljšanje njenega zdravstvenega stanja," je dejal Roić.

Mediji poročajo, da ima deklica težke poškodbe glave in možganov. Poškodbe so zastrašujoče, telo pa je polno modric. Te so posledice tudi starejših poškodb.

Zdravniki so šokirani, saj ne morejo razvozlati, kako je do tako težkih poškodb sploh lahko prišlo.

Materine besede so si nasprotujoče

Otrokova mati daje nasprotujoče si izjave; od tega, da ne ve kaj se je zgodilo, do tega, da je otrok padel. Toda dejstvo je, da padec ne bi mogel povzročiti toliko poškodb.

Poleg tega je po poročanju medijev očitno, da je bil otrok zanemarjen in je živel v slabih higienskih razmerah. Zaradi neznosnega srbenja, ki je posledica garij, ima spraskan celoten trebušček.