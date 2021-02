Trimesečna deklica na Hrvaškem umrla v sumljivih okoliščinah

Medtem ko policija in tožilstvo preiskujeta nenavadno in hitro smrt dojenčice, ki so jo v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v bjelovarsko bolnišnico, spletni portal 24sata razkriva nove neuradne podrobnosti tragedije. Nezavestno deklico s kliničnimi znaki smrti so v torek ob 4.45 z reševalnim vozilom pripeljali na urgentni oddelek bolnišnice v Bjelovarju. Zdravnikom je po 15 minutah oživljanja uspelo ponovno vzpostaviti delovanje vseh vitalnih funkcij deklice in jo prepeljati na pediatrični oddelek kliničnega centra v Zagrebu. Kmalu zatem je umrla.

Po prvih neuradnih informacijah portala 24sata so zdravniki že ob sprejemu dojenčice posumili, da ima dve rebri zlomljeni. Ocenili so, da gre morda za starejšo poškodbo.

Bjelovarska policija in državno tožilstvo sta začeli postopek ugotavljanja sumljivih okoliščin poškodb in smrti dojenčice, ki bi lahko bile posledica kaznivega dejanja. Obdukcija bo pokazala časovni okvir in način poškodovanja deklice ter morebitno povezanost s prezgodnjo smrtjo.

Nezdravljena pljučnica

Po neuradnih informacijah portala je obdukcija razkrila, da je bila smrt posledica nezdravljene pljučnice. Čeprav torej ne gre za nasilno smrt, po pisanju 24sata to še ne pomeni, da niso prisotni elementi kaznivega dejanja. Če so starši vedeli za slabo zdravstveno stanje deklice in zavračali medicinsko pomoč, dokler ni bilo prepozno, bi lahko govorili o kršenju otrokovih pravic, kar je vodilo v smrt otroka. Za takšno kazen je na Hrvaškem predvidenih od tri do 15 let zapora.

Kako so starši skrbeli za umrlega otroka, kaže dejstvo, da otroka niso niti enkrat odpeljali na pregled in obvezna cepljenja k izbrani pediatrinji. Po pisanju hrvaških medijev je oče ocenjeval, da bi bil obisk pediatra v času epidemije covid-19 nevaren. Ni hotel niti poslušati dobronamernih nasvetov prijateljev, prav tako ni sprejemal obiskov na domu. Mama ni mogla dojiti, starša pa je nista hotela hraniti z nadomestnim mlekom.

Družina, ki ima doma še enega 16-mesečnega otroka, je bila po obvestilu pediatrinje pod nadzorom centra za socialno delo. Oba starša sta brezposelna in živita od socialne pomoči, otroškega in starševskega dodatka.