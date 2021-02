Rekviem hrvaškega genija s težkimi pljuči

Robert Prosinečki je bil pred skoraj 20 leti vsega eno sezono član Portsmoutha, z njim skoraj izpadel iz druge angleške lige, a igral tako dobro, da je po mnenju tamkajšnjih eden najboljših, če ne kar najboljši nogometaš v 122-letni klubski zgodovini. "Vesoljec," se tega, kako so Hrvata dojemali Angleži, spominja nekdanji slovenski reprezentant Mladen Rudonja, ki je bil član Portsmoutha ravno v letu čarovnij nekdanjega zvezdnika Barcelone in Reala, pozneje pa tudi nogometaša Olimpije.

"Še vedno ne morem dojeti, da je igral za nas."

"Noro, v kakšnem privilegiju smo lahko uživali."

"Najboljši nogometaš v zgodovini Portsmoutha."

"Najboljši, kar sem jih videl igrati."

"Smešil je branilce in preigraval v večnost."

S takimi in podobnimi besedami so se ta teden navijači Portsmoutha spominjali Roberta Prosinečkega, ki se je pri njih ustavil v sezoni 2001/02. Nanj jih je z objavo na Twitterju ob jubileju, do katerega še pridemo, opozorila klubska služba za družabna omrežja.

Portsmouth ima bogato zgodovino. Kar 46 sezon je igral v najboljši angleški ligi, bil dvakrat (1949, 1950) tudi prvak in osvojil še štiri lovorike. Zanj so igrali nogometaši, kot so Teddy Sheringham, Sol Campbell, David James, Nwankwo Kanu, Patrick Berger in še vrsta sijajnih nogometnih imen, ki so se tam ob številnih legendah iz njegovih najboljših časov zvrstila.

Vsega 33 tekem je bilo dovolj, da je Robert Prosinečki postal legenda Portsmoutha. Foto: Guliverimage

Toda, če navijača Portsmoutha danes, ko njegov klub životari v tretji ligi, vprašate, kdo je najboljši nogometaš, ki je v modrem dresu stopil na Fratton Park, obstaja precejšnja verjetnost, da bo odgovor Robbo, kot so mu Angleži govorili. Veliki Žuti, kot mu pravimo mi.

Pa čeprav je bil legendarni Hrvat del zgodovine Portsmoutha le eno leto. Za nameček v sezoni, ko je bil ta drugoligaš, na Otok pa je prišel na zatonu kariere, nekaj let po svojem nogometnem vrhuncu. Po sezoni, v kateri je na Hrvaškem igral za skromni Hrvatski Dragovoljac in pol leta v Belgiji za Standard Liege. S preteklostjo številnih poškodb, ki so ga pred tem pestile, in s škatlico rdečih Marlboro v žepu, seveda.

"Moj bog, kako dober je bil"

"Kadil je vedno in povsod. Tudi med polčasom. Prižgal ni samo takrat, ko je bil na igrišču. Na treningih je deloval zelo nezainteresirano, ampak ko je prišla nedelja … Moj bog, kako je bil dober," je o njem pred časom govoril Peter Crouch, ki je svojemu nekdanjemu hrvaškemu soigralcu verjetno hvaležen še danes.

V tisti sezoni je kot najstnik, star je bil komaj 19 let, zbral kar 19 golov, večino po podajah Prosinečkega, in se po vsega enem letu v majici Portsmoutha izstrelil v najboljšo angleško ligo. Po koncu sezone je za pet milijonov angleških funtov prestopil v Aston Villo, kjer je dobil zagon za pozneje zelo uspešno nogometno pot.

"Ko je bil v napadu, je govoril angleško, v obrambi pa angleškega jezika kar naenkrat ni razumel," je z opazko o nekdanjem soigralcu na Twitterju ta teden nasmejal več kot dva metra visoki angleški napadalec, ki je z igranjem nogometa končal leta 2019. "Genij," je strelec 22 golov za Anglijo dodal.

Hrvaški nogometni virtuoz težkih pljuč nikoli ni tekel prav veliko. Zanj je tekla žoga, s katero je po igrišču z natančnimi podajami iskal soigralce. Če je seveda ni skril med nogami in z njo preigraval nasprotnike ali pa z natančnimi, prefinjenimi streli premagoval vratarje.

Mandarićevo darilo za navijače

"To je darilo za naše navijače," je bil v začetku avgusta 2001 na novinarski konferenci vzhičen zdajšnji predsednik Olimpije, takrat pa prvi mož Portsmoutha Milan Mandarić, ko je navijačem ponosno predstavil 30-letnega donedavnega zvezdnika najboljše španske lige. S tem, da mu je ponudil 15 tisoč angleških funtov plače, kar je bil za takratne razmere v drugi angleški ligi sijajen zaslužek, se ni trkal po prsih. Z bogatim nogometnim življenjepisom svoje najnovejše okrepitve se seveda je.

V Portsmouthu, takrat skromnemu angleškemu drugoligašu, ki se je prejšnjo sezono pred izpadom v tretjo ligo rešil šele v zadnjem krogu, je pristal nogometaš, ki je ne tako dolgo pred tem spadal med najboljše na svetu. Nogometni virtuoz, ki je z 22 leti postal evropski prvak s Crveno zvezdo, igral pa tako za Real kot za Barcelono.

Z Jugoslavijo je bil mladinski svetovni prvak in z njo nastopil na svetovnem prvenstvu leta 1990. Hrvaški je pomagal do četrtfinala evropskega prvenstva 1996 in bil eden njenih glavnih junakov ob pohodu do brona na svetovnem prvenstvu v Franciji dve leti pozneje.

Izpoved slovenskega sopotnika: Prišel je vesoljec

Mladen Rudonja v dresu Portsmoutha Foto: Guliverimage "Ne zgodi se vsak dan, da tak nogometaš pride v Portsmouth. Navijači so bili sprva seveda presenečeni, potem pa tudi nejeverni. Marsikdo je dvomil, da bo upravičil visoka pričakovanja. Prepričani so bili, da je v Portsmouth prišel samo na počitnice. Že po prvi tekmi je bilo jasno, da ne bo tako. Takoj so ga vzljubili in se zaljubili vanj. V enem letu je postal klubska legenda. Ni jih malo, ki so prepričani, da je celo najboljši nogometaš v zgodovini kluba. Še danes prepevajo pesmi o njem," o dogodkih izpred skoraj 20 let danes pravi Mladen Rudonja, ki je v Portsmouth, prav tako iz Belgije, prišel leto pred Prosinečkim, po nastopu na evropskem prvenstvu 2000.

"Ko je na prvem treningu stopil na žogo, smo vsi skupaj izbuljili oči. Jaz sem že vedel, kako dober je, Angležem pa se je zdelo, kot da bi med njih stopil vesoljec. Njegova žoga je vedno našla pravi naslov. Kjerkoli si bil, si jo dobil. Najprej nam je vsem povedal, naj ne kričimo in dvigujemo roko, če želimo žogo, saj bomo s tem nase opozorili nasprotnika. Jaz vas vse vidim, žoga bo prišla, je povedal. Natanko tako je tudi bilo," je še dodal nekdanji slovenski reprezentant, ki ga po Hrvatu, s katerim sta se na Otoku zelo zbližala in tesne prijateljske vezi ohranila do danes, Angleži sprašujejo še vedno.

"Kadarkoli se pogovarjam s komerkoli iz Portsmoutha, me vprašajo po njem," je povedal.

Stoječe ovacije v Barnsleyju

Prosinečki je pod vodstvom takratnega trenerja Grahama Rixa za Portsmouth debitiral v drugem prvenstvenem krogu. Pri porazu proti Bradfordu z 0:1 je na igrišče vstopil 15 minut pred koncem.

Že teden dni pozneje je v gosteh pri Stockportu odigral vseh 90 minut in zabil edini gol na tekmi za zmago z 1:0.

Ko je Portsmouth v 7. krogu premagal Crystal Palace s 4:2, Prosinečki pa je po spektakularnem prostem strelu zabil svoj drugi gol, je bil po štirih zmagah na zadnjih petih tekmah pri vrhu lestvice.

Zaščitni znak številka ena: preigravanja. Z njimi je branilcem "hrbtenice lomil" tudi v Portsmouthu. Foto: Reuters

Hrvat navijačev ni navduševal zgolj z zadetki in asistencami. Na noge jih je dvignil s praktično vsako potezo, ki jo je na igrišču naredil.

"Gostovali smo pri Barnsleyju in zmagali s 4:1. Čeprav ni zadel, je na igrišču čaral. Ko ga je trener ob koncu tekme poklical na klop, se je zgodilo nekaj zelo nevsakdanjega za angleški nogomet. Vsi domači navijači so vstali na noge in začeli ploskati. To je bilo tako, kot da bi v Španiji navijači Reala v Madridu ploskali nogometašu Barcelone ali obratno," se je Rudonja spomnil dogodkov z gostovanja pri Barnsleyju septembra 2001.

Cirkus v Rotherhamu

Že dva tedna pozneje je Prosinečki poskrbel za nov trenutek, na katerega se številni navijači Portsmoutha spomnijo še danes. Pri porazu proti Rotherhamu z 1:2 je nasprotnikovega branilca s preigravanjem spravil na zadnjico. Ko je ta vstal na noge, ga je preigral še enkrat. Nogometni cirkus.

Prikloni nasprotnih nogometašev

Nepozabnih trenutkov za navijače Portsmoutha je Prosinečki ustvaril še precej. Zgodb, ki so jih ob njem doživeli njegovi takratni soigralci, prav tako.

"Spomnim se dogajanja pred tekmo z Notthingham Forrestom. Stali smo v tunelu pred prihodom na igrišče, ko je do njega stopil nasprotnikov nogometaš, Marlon Harewood, mu dal roko, se mu priklonil in rekel, da je absolutna legenda. Podobno se je dogajalo povsod, kjer smo bili. To pove dovolj o tem, kako dober je bil," je v pogovoru za revijo Four Four Two pred nekaj leti povedal dolgoletni nekdanji branilec Portsmoutha Linvoy Primus. Tudi on je, tako kot praktično vsi takratni nogometaši Portsmoutha, dodal, da je Prosinečki najboljši nogometaš, s katerim je kadarkoli igral.

Edini hat-trick kariere

Najbolj nepozabna tekma Prosinečkega v dresu na Otoku? Ta, na katero so z na vrhu omenjenim zapisom na Twitterju pri Portsmouthu opozorili v začetku tega tedna, od nje je v torek namreč minilo natanko 19 let.

Spet Barnsley, a tokrat kar trije njegovi goli. Najprej natančen strel z enajstih metrov. Potem "lomljenje hrbtenic" nasprotnikov, valjanje žoge, kar je bil prav tako njegov zaščitni znak, in neubranljiv strel z levico. Za konec mojstrovina s prostega strela pri spektakularnem remiju s 4:4.

1⃣9⃣ years ago today during a 4-4 draw with Barnsley...



🤩 Robert Prosinecki was a bit special wasn't he#Pompey pic.twitter.com/LmryhN6lAb — Portsmouth FC (@Pompey) February 2, 2021

Prosinečki je zadel tudi v zadnjih dveh nastopih, ki ju je pred tekmo z Barnsleyjem odigral. Proti Wolverhamptonu in Notthingham Forrestu. Takoj po hat-tricku, njegovem edinem v karieri, se je že v naslednjem krogu med strelce vpisal še pri porazu v gosteh pri Sheffield Unitedu s 3:4. Prosinečki je konec januarja in v začetku februarja tistega leta na štirih tekmah v nizu dosegel kar šest golov.

Gol na stadionu Brammal Lane v Sheffieldu je bil tudi njegov zadnji, deveti gol za Portsmouth v 33 nastopih, kolikor jih je v njegovem dresu zbral. V zadnjem delu sezone je izpustil polovico tekem, po koncu sezone pa za vedno zapustil Fratton Park in svoj talent z juga Britanskega otočja preselil v osrednjo Slovenijo.

Zavrnil bianco pogodbo in izbral Ljubljano

"Harry Redknapp (marca tistega leta je zamenjal prejšnjega trenerja, op. p.) si je na vsak način želel, da bi ostal. Po izteku enoletne pogodbe mu je ponudil prazno pogodbo, na katero bi znesek, ki si ga za igranje v Portsmouthu želi, napisal kar sam, a je Robi dejal, da ni denarja na svetu, ki bi ga lahko prepričal, da bo ostal. V Portsmouthu se je imel strašno lepo, navijači so ga oboževali, ljudje v klubu prav tako, a ko je izvedel, da je njegov oče Đuro hudo bolan, je bilo jasno, da gre. Želel se je preseliti bližje njemu in mu stati ob strani. Zato je prišel v Olimpijo. Denar sploh ni bil vprašanje," je konec kratke, a pravljične otoške zgodbe Prosinečkega opisal Rudonja.

Zaščitni znak številka dve: prosti streli. Z njih je na spektakularen način zadeval tudi na Fratton Parku. Foto: Reuters

Velikemu prijatelju velikega hrvaškega nogometaša smo ob koncu pogovora morali zastaviti še eno vprašanje. Prosinečki, ki kajenja nikoli ni skrival pred javnostjo, nam je v intervjuju pred časom dejal, da ob polčasu nikoli ni prižigal cigaret. Crouch in mit, ki o njem kroži že desetletja, pravijo drugače. Kakšna je torej resnica?

"Jaz ga nisem videl kaditi med polčasom, a ne morem trditi, da ni, lahko da se je skrival v toaletnih prostorih. Vem pa, da je, če je bil živčen, zagotovo prižgal cigareto," se je Rudonja nasmejal in mit pustil viseti v zraku.

Ali pa morda tudi ne?

Sezona 2001/02 je bila namreč zelo stresna in živčna. Portsmouth, ki je, tako kot Prosinečki, v drugi polovici sezone močno popustil, je bil na koncu komaj 20. in se izpadu v tretjo ligo, podobno kot leto poprej, izognil šele v zadnjem krogu. Za zgolj točko. Na Fratton Parku je bilo napeto do zadnje minute. Do zadnje cigarete, ki jo je Veliki Žuti tam prižgal.

