Gneča na hrvaškem smučišču: "Ljudje so natrpani kot sardele v konzervi"

Na Hrvaškem so epidemijo novega koronavirusa uspešno obvladali. V zadnjih nekaj tednih potrdijo le še nekaj sto novih primerov na dan, v celotni državi je trenutno manj kot tri tisoč aktivno okuženih. Za primerjavo, v pol manjši Sloveniji je trenutno aktivno okuženih 17 tisoč ljudi, v povprečju pa še vedno potrdimo precej več kot tisoč primerov na dan.

Gneča v hrvaškem smučarskem središču

Zaradi boljše epidemiološke slike imajo na Hrvaškem tudi manj stroge ukrepe kot pri nas. Kljub temu pa javnost in medije razburjajo fotografije s smučišča Sljeme pri Zagrebu. Na njih je videti množico ljudi, ki ne ohranjajo primerne razdalje, številni med njimi pa ne nosijo mask.

Ljudje so natrpani kot sardele v konzervi

Kot piše hrvaški portal Index.hr, je na Sljemenu zadnje dni precej živahno, saj podnevi in ponoči tam smuča več tisoč ljudi. Epidemiološki ukrepi določajo, da je lahko ponoči na smučišču največ tisoč ljudi, ki morajo nositi masko in ohranjati meter in pol varnostne razdalje. Resnično stanje pa nima nič skupnega s predpisi. V vrsti za žičnico in na avtobusu, ki vozi do Sljemena, so ljudje natrpani kot sardele v konzervi, piše medij.

Index.hr ob tem spomni, da medtem na Hrvaškem kavarne še vedno ne smejo prodajati kave za sabo, saj ljudje, po besedah odgovornih, v kavarno ne pridejo le na kavo, ampak tudi na druženje. Hrvaški mediji so se zato ob fotografijah iz smučarskega središča vprašali, ali obstajajo dvojna merila.