Policija v treh dneh ugotovila več kot tisoč kršitev odlokov #video

Policisti po državi so od četrtka do sobote v zvezi s poostrenimi ukrepi za zajezitev epidemije novega koronavirusa izvedli nadzor na 6770 krajih ter prejeli 74 prijav občanov o domnevnih kršitvah. Skupno je bilo ugotovljenih 1221 kršitev odlokov, od tega je bilo izrečenih 1038 opozoril ter izdanih ali uvedenih 183 glob oz. prekrškovnih postopkov.

V štirih primerih so policisti podali predlog zdravstvenemu inšpektoratu, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi. Medtem so kranjski policisti v soboto obravnavali dva primera prijav varnostnikov zaradi nenošenja mask občanov v trgovinah. Opoldan so v istem dogodku obravnavali moškega in žensko, ki nista upoštevala opozorila varnostnika, naj si v trgovini nadeneta maski. Upoštevala nista niti policistov. Kljub poskusu mirne rešitve situacije je kršiteljica na dejanja policistov odgovorila z vpitjem in žalitvami, so danes sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Obvezno je nošenje mask na prostem

Kršitelja sta z dejanjem povzročila tudi zgražanje drugih strank v trgovini. Policisti ju obravnavajo zaradi nenošenja maske, neupoštevanja ukrepov varnostnika, nenudenja podatkov ter kršitve javnega reda zaradi nedostojnega vedenja na javnem kraju in do policistov. V drugem primeru je moški na opozorilo varnostnika reagiral z grožnjo, da ima orožje, zatem pa se je odpeljal s kraja. Policisti so ga izsledili. Moški je bil pod vplivom alkohola, policija pa ga obravnava zaradi nenošenja maske, neupoštevanja ukrepov varnostnika in vožnje pod vplivom alkohola.

Od četrtka pa do vključno 11. aprila veljajo omejitveni ukrepi, s katerimi želi vlada zajeziti nadaljnje širjenje novega koronavirusa. Prepovedano je prehajanje med statističnimi regijami, razen ob predložitvi negativnega testa PCR, dokazila o cepljenju ali prebolelosti covida-19. Pri tem velja nekaj izjem, med njimi je tudi prihod na delo.

Omejeno je tudi zbiranje ljudi, izjema so le člani ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva. Prepovedane so vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Slednje so dovoljene le z dovoljenjem ministra. Obvezno je nošenje mask na vseh javnih prostorih, tudi na prostem.

Manjša sprostitev omenjenih ukrepov velja le ob današnjem prazniku, ko je dovoljeno obiskati bližnje. Med statističnimi regijami lahko prebivalci prehajajo med 5. in 22. uro, če gredo na obisk na zasebne površine. Dovoljeno je zbiranje največ šestih oseb iz največ dveh gospodinjstev, mednje pa se ne štejejo mlajši od 15 let, poroča STA.