Neprijavljena protesta proti vladnim ukrepom za omejevanje širjenja novega koronavirusa sta v soboto potekala mirno ter brez zaznanih kršitev javnega reda in miru, so danes sporočili z mariborske policijske uprave. Kot so dodali, večina udeležencev kljub pozivom ni upoštevala ukrepov, policija je posamezne kršitve snemala, kršitelje pa bo oglobila.

Protesta sta v soboto popoldne potekala na Glavnem trgu in Trgu svobode, in sicer mirno in brez zaznanih kršitev javnega reda in miru. Število udeležencev se je spreminjalo, na Trgu svobode se jih je zbralo okoli 800, so ocenili na policiji, poroča STA.

Žal pa večina udeležencev protesta kljub pozivom policistov, naj spoštujejo predpisane ukrepe, si nadenejo maske, se ne družijo in ne sodelujejo na neprijavljenem shodu, tega ni upoštevala, so navedli. Kot so policisti opozarjali in obveščali udeležence shoda, je policija, ki je s svojo navzočnostjo preprečevala morebitne kršitve javnega reda in miru, posamezne kršitve tudi snemala.

Policisti shod ustrezno dokumentirali

Policisti so potek shoda ustrezno dokumentirali in bodo na podlagi zavarovanih videoposnetkov identificirali kršitelje ter jim zaradi kršitve vladnih odlokov in s tem zakona o nalezljivih boleznih po pošti poslali plačilne naloge. Poskušali bodo ugotoviti tudi, kdo je bil organizator tega shoda, in ukrepali tudi zoper njega, so še navedli na mariborski policijski upravi.

Kot so zapisali, policija razume in spoštuje ustavno varovano pravico do izražanja mnenja. "Razumeti pa je treba, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom ponovno prepovedano, prav tako niso dovoljeni shodi ali podobne prireditve, gibanje ljudi pa je omejeno na meje regij. Udeležba na shodu ne spada med izjeme za prehajanje teh meja. Poleg tega je na javnem kraju treba obvezno uporabljati ustrezno masko," so pojasnili.

Med udeleženci protestov je policija zaznala tudi večje število otrok. Na policiji so ob tem opozorili, da se lahko še tako miren protest hitro sprevrže v nasilnega. "Gre za nepredvidljive situacije, ki praviloma pomenijo veliko oziroma zelo resno nevarnost za vse udeležence, še posebej pa za otroke," so zapisali. Staršem in skrbnikom zato svetujejo, naj svojih otrok na ta način ne izpostavljajo potencialno nevarnim situacijam, neprimernemu vedenju posameznikov ali skupin ter ne nazadnje tudi nevarnosti širjenja okužbe.