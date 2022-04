"Glej, še vedno je živ!" Objavljen posnetek streljanja ruskih ujetnikov. #vŽivo

Na spletu se je pojavil nov videoposnetek, na katerem naj bi ukrajinski vojaki pobijali ruske ujetnike. Pri The New York Times trdijo,da je pristen.

6.45 V Hostomelu uvajajo enotedensko policijsko uro

5.45 Nov posnetek, na katerem ukrajinski vojaki pobijajo ruske ujetnike

5.30 ZN o izključitvi Rusije iz Sveta za človekove pravice

5.00 Zunanji ministri Nata z ukrajinskim kolegom o nadaljnji vojaški podpori

V Hostomelu za teden dni uvajajo policijsko uro, je sporočila ukrajinska poslanka Lesia Vasilenko. Policijska ura se je začela danes ob šesti uri zjutraj in bo trajala do 14. aprila. Vasilenkova dodaja, da je to nujni ukrep, da v mestu odstranijo mine in omogočijo vrača nje civilistov.

5.45 The New York Times: posnetek, kjer ukrajinski vojaki pobijajo ruske ujetnike, je pristen

Na družbenem omrežju Telegram se je pojavil videoposnetek, na katerem se zdi, da ukrajinski vojaki pobijajo ujete pripadnike ruske vojske. Ukrajinske enote na posnetku niso identificirali, piše New York Post, prizori na posnetkih pa so stari, in so identični tistim, ki jih je v videu objavila ukrajinska tiskovna služba Unian 30. marca. Na teh posnetkih ni ubijanja ranjenih ruskih vojakov, enoto na posnetku pa so identificirali kot gruzijske plačance, ki se borijo na ukrajinski strani.

Posnetek, za katerega The New York Times trdi, da je pristen, so na Telegramu objavili v ponedeljek. Prikazuje skupino ukrajinskih vojakov, ki ubijajo ujete ruske vojake v bližini Kijeva. "Še vedno je živ. Posnemite te roparje. Glej, še vedno je živ! Diha!" pravi moški na posnetku, medtem ko pred njim na cesti leži ranjeni ruski vojak. Ukrajinski vojak je po navedbah nato dvakrat ustrelil ruskega vojaka, a ker se je ta še naprej premikal, je vanj ustrelil še enkrat. Nato je obmiroval.

Posnetek naj bi nastal severno od vasi Dmitrivka, približno deset kilometrov jugozahodno od Buče.

Generalna skupščina ZN bo danes glasovala o izključitvi Rusije iz Sveta ZN za človekove pravice zaradi obtožb o ruskem poboju civilistov v Buči. Prav tako se bo danes slovaški premier Eduard Heger odpravil na pot v Kijev, kjer bo obiskal ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ta pa bo nagovoril grški parlament.

Glasovanje o izključitvi Rusije iz Sveta za človekove pravice bo potekalo po 16. uri po srednjeevropskem času. Za začasno izključitev pa bodo potrebni glasovi dveh tretjin držav v 193-članski generalni skupščini.

Glasovanje poteka sredi mednarodnega ogorčenja nad grozljivimi prizori pobojev civilistov na območjih Ukrajine, zgrešenih po umiku ruskih sil.

"Obrazi iz Buče in opustošenje po vsej Ukrajini od nas zahtevajo, da zdaj svoje besede uskladimo z dejanji," je že v ponedeljek dejala veleposlanica ZDA Linda Thomas-Greenfield. Pri tem je dodala, da ne moremo dovoliti, da bi država članica, ki spodkopava vsa načela, ki so nam draga, še naprej sodelovala v Svetu in Rusijo obtožila, da svoj sedež uporabljala kot orodje za širjenje propagande.

Ukrajinski predsednik Zelenski bo danes nadaljeval svoje nagovore parlamentov evropskih držav preko videopovezave. Tokrat se bo odzval na povabilo Aten in nagovori grški parlament. Grčija je sicer v četrtek napovedala izgon 12 ruskih diplomatov.

Slovaški premier Heger pa bo danes zvečer odpotoval v Kijev. Kot je dejal, naj bi Ukrajino obiskal skupaj s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, česar pa v Bruslju zaenkrat niso potrdili. Predsednica Evropske komisije se bo danes namreč mudila v Bolgariji in na Švedskem.

Zunanji ministri zveze Nato bodo danes zaključili dvodnevno zasedanje v Bruslju, v ospredju katerega je ruska invazija v Ukrajino. Na delu zasedanja se jim bodo pridružili tudi zunanji ministri partnerskih držav, vključno z ukrajinskim ministrom Dmitrom Kulebo. V ospredju razprave bo nadaljnja vojaška pomoč Ukrajini.

Drugi dan zasedanja zunanjih ministrov, ki se ga udeležuje tudi vodja slovenske diplomacije Anže Logar, se bo začel z razpravo o globalnih varnostnih vprašanjih. Tega dela zasedanja se bodo udeležili tudi ministri oziroma predstavniki partneric Nata v azijsko-pacifiški regiji. Sodelovali pa bodo tudi zunanji ministri Finske, Švedske in Gruzije ter visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Med gosti bo še ukrajinski zunanji minister Kuleba, ki bo predstavil zadnje dogajanje v Ukrajini ter svoje kolege seznanil s tem, kakšno pomoč potrebuje njegova država.

"Ukrajina nujno potrebuje vojaško pomoč. Zato je pomembno, da se zaveznice v Natu strinjajo o nadaljnji podpori Ukrajini z različno vojaško opremo. Tako težjo opremo, kot lažjimi oborožitvenimi sistemi," je v sredo ob prihodu na zasedanje poudaril generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.

Ob zaključku zasedanja bodo ministri 30 držav članic Nata sami razpravljali o nadaljnji pomoči Ukrajini v boju proti Rusiji.

Sredina razprava je bila medtem namenjena novemu strateškem konceptu zavezništva. Stoltenberg je pred zasedanjem dejal, da je treba nasloviti spremembe v globalnem ravnovesju moči ter varnostne posledice ruskih agresivnih dejanj in precej močnejše Kitajske.