Izogibajo se sankcijam: Rusi selijo ladje pod drugo zastavo

V zadnjem mesecu je kar 18 ruskih ladij, od tega kar 11 tovornih ladij, začelo pluti pod drugo zastavo. To je glede na pretekle povprečne vrednosti takšnega početja kar 300 odstotkov več. Pet izmed teh 18 ladij je neposredno povezanih z ruskimi lastniki, 11 lastnikov pa prihaja iz Združenih arabskih Emiratov. Po podatkih svetovalnega podjetja za pomorstvo Windward so zadnji svoje ladje registrirali na Marshallovih otokih.

Izklapljajo sistem za sledenje

"Tuja podjetja imajo različne motivacije, da prenehajo pluti pod rusko zastavo. Svoje ladje želijo upravljati povsod in brez omejitev. V nekaterih primerih je sprememba tudi posledica moralnih razlogov," je razložil Gur Sender, menedžer pri Windwardu. Kot je še poudaril, spremembe zastave niso nevsakdanje in se dogajajo kar pogosto, a občuten poskok v zadnjih tednih vsekakor ni običajen. Glede na povprečje zadnjih devetih mesecev gre za občuten odmik, čeprav je v Rusiji registriranih 3.300 tovornih ladij.

"Zanimive so spremembe zastave, ki se dogajajo v povezavi s trgovinskimi omejitvami proti določeni državi, še posebej če je ena od družb za upravljanje ali lastniško podjetje dejansko registrirano v isti državi, v kateri so uvedene sankcije," je še povedal Sender. Dovolj zgovoren podatek, da gre res za nevsakdanje poteze, je, da so ruske ladje naredile zamenjavo zastave takrat, ko so izklopile svoj avtomatski identifikacijski sistem (AIS). S tem so se izognile sankcijam in obenem lahko začele prenos tovora z ladje na ladjo v ekonomski coni Rusije ali blizu nje. "Jasno je, da želijo ruski lastniki in upravljalci ladij skriti identiteto ladij. Želijo se izogniti odkritju."

Pojavljajo se tudi poročila, da sistem AIS na svojih jahtah in zasebnih letalih izklapljajo tudi ruski oligarhi. S tem se izogibajo sankcijam Zahoda in vsaj deloma prosto uporabljajo svoje pregrešno drage igračke.