Skrajno desni stranki Nacionalni zbor, katere najbolj znana članica je Marine Le Pen, trenutne meritve javnega mnenja kažejo zmago na predčasnih volitvah v Franciji. Podpora Le Penovi se po poročanju Politica dviga predvsem zaradi glasov žensk, ki so se na evropskih volitvah za Nacionalni zbor prvič v zgodovini glasovale bolj množično kot moški.

"Nobene ženske v Franciji ne sme biti strah hoditi po ulicah naših mest," je le ena izmed izjav iz političnih oglasov čudežnega dečka in trenutnega predsednika Nacionalnega zbora Jordana Bardella, ki si želi postati naslednji predsednik francoske vlade. "Bom premier, ki bo zagotovil pravice in svoboščine vsem ženskam ter deklicam v Franciji," novo volilno bazo nagovarja 28-letni Bardella in obljublja, da bo njegova vlada deportirala vse tuje delinkvente in kriminalce.

Nacionalni zbor sicer že leta zagovarja ostrejšo politiko do priseljencev, vendar je šele v zadnjih letih protimigrantsko politiko začel aktivneje uporabljati kot orodje za nagovarjanje žensk. Skrajni desničarji Francozinjam ne obljubljajo le varnosti pred migranti, temveč tudi boljši dostop do zdravstvenih storitev, zaposlitev in življenjskih pogojev.

Kaj kažejo meritve javnega mnenja?



Parlamentarne volitve bodo v Franciji potekale 30. junija (prvi krog) in 7. julija (drugi krog). Prve meritve kažejo, da bo Nacionalni zbor zbral največ glasov, sledi mu Ljudska fronta (koalicija levih strank), stranka predsednika Emmanuela Macrona pa je šele na tretjem mestu.