Klemen Boštjančič: Lahko bi sodeloval s francosko skrajno desnico

Po besedah finančnega ministra Klemena Boštjančiča bi Slovenija lahko sodelovala s skrajno desno francosko vlado, če bi Nacionalni zbor Marine Le Pen zmagal na prihajajočih parlamentarnih volitvah, ki jih je po porazu na evropskih volitvah sklical francoski predsednik Emmanuel Macron.

Boštjančič: Z večino finančnih ministrov se bolje razumem kot s kolegi v lastni vladi

Odnosi med finančnimi ministri evropskih držav se bolj vrtijo okrog osebnosti in ne toliko okrog njihove politične usmeritve, je v intervjuju za Politico povedal slovenski finančni minister. "Z večino finančnih ministrov, ne glede na to, ali so socialistični ali konservativni, se bolje razumem kot s kolegi v lastni vladi," je bil iskren Boštjančič.

Meni, da rezultati skrajne desnice na Evropskih volitvah ne bodo imeli negativnega vpliva. "Ne verjamem, da bodo volitve in obračanje politične plošče v desno imeli negativen učinek," je dejal za omenjeni medij.

Prav tako se mu v primerjavi z evropskim dogajanjem novembrske volitve v ZDA ne zdijo tako pomembne. "Vsi v Evropi so tako zelo osredotočeni na Združene države. Morali bi se osredotočiti nase in na to, kako narediti naš proces odločanja učinkovitejši," je prepričan Boštjančič. Ameriška administracija je izjemno učinkovita, zato ni tako pomembno, kdo bo zmagal, je še dodal.