ECR se krepi v Evropskem parlamentu

Skrajno desna politična skupina Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), ki ji pripadajo tudi Bratje Italije italijanske premierke Giorgie Meloni, krepi svoje članstvo in je trenutno tretja največja skupina v Evropskem parlamentu. S tem je na četrto mesto zrinila liberalce (Renew), ki pa se prav tako še dogovarjajo s potencialnimi člani.

ECR, ki ji pripadajo pretežno desne in skrajno desne stranke, je na novo pridobila še 11 doslej nepovezanih evroposlancev in ima zdaj 83 sedežev v 720-članskem parlamentu, so v sredo sporočili iz skupine.

Med drugim so se politični skupini pridružili evroposlanci nacionalističnega Zavezništva za enotnost Romunov (AUR). To pa naj bi od pridružitve ECR odvrnilo madžarsko vladajočo stranko Fidesz, ki ima 11 evroposlancev. "Romunska AUR, ki je znana po svojih skrajno protimadžarskih stališčih, se je pridružila ECR v Evropskem parlamentu. Fidesz ne bo nikoli delil skupine s takšno stranko v Evropskem parlamentu. O tem se ne bomo pogajali," je v sredo sporočil vodja poslanske skupine Fidesz Mate Kocsis.

Liberalci pristali na četrtem mestu

S tretjega mesta je ECR tako zrinila Renew, ki ji pripada tudi Preporod francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Po neuradnih informacijah imajo trenutno liberalci 78 evroposlancev, se pa pogovarjajo še z nekaterimi nepovezanimi. Šlo naj bi za od sedem do 12 evroposlancev, med drugim pet poslancev stranke Volt. Če bi liberalcem uspelo pridobiti nove člane, bi lahko po velikosti obdržali tretje mesto v Evropskem parlamentu.

V teku pogovori z nepovezanimi poslanci

Po velikosti sta v Evropskem parlamentu po volitvah obdržali primat Evropska ljudska stranka (EPP) in S&D, ki skupaj z Renew tvorita neuradno koalicijo v parlamentu.

Po tokratnih volitvah je veliko novoizvoljenih poslancev še nepovezanih in ne pripadajo nobeni od obstoječih političnih skupin. Trenutno v Evropskem parlamentu politične skupine tako vodijo pogovore z nepovezanimi evropskimi poslanci o morebitni priključitvi. Članstvo evropskega poslanca v politični skupini v parlamentu pa še ne pomeni avtomatično priključitve stranke tega evroposlanca evropski stranki.