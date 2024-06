Vlada in sindikati javnega sektorja znova na pogajanjih o plačah

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se bodo v okviru pogajanj o prenovi plačnega sistema ter odpravi plačnih nesorazmerij danes znova sestali na krovni ravni. Sodeč po izjavah iz sindikalnih vrst se tudi v zadnjem krogu stebrnih pogajanj, ki so potekala v ponedeljek, niso uskladili o vseh odprtih vprašanjih.

V sindikatih pravijo, da ni popolnoma jasno, kakšen bo nadaljnji potek pogajanj. Vlado naj bi namreč na stebrnih pogajanjih v ponedeljek razumeli, da želi stebrna pogajanja v delu, ko gre za odpravo plačnih nesorazmerij, zaključiti.

S tem so denimo nezadovoljni sindikati, ki sodelujejo v stebrnih pogajanjih za zdravstvo kot tudi v vojski in policiji. Za ob uniformirana poklica zadnji vladni predlog ni sprejemljiv. V Policijskem sindikatu Slovenije so za četrtek sklicali sejo stavkovnega odbora, na kateri bodo, tudi glede na potek današnjega srečanja, odločali, kako naprej.

V več sindikatih ob tem pritrjujejo stališču predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirju Štruklju, da gre pri predlogih, ki so trenutno na mizi, za dvige plač in ne odpravljanje plačnih nesorazmerij.

V torek se je sicer sestala tudi delovna skupina, v okviru katere usklajujejo še preostala odprta vprašanja novega zakona o skupnih temeljih plačnega sistema. Ta naj bi še nadaljevala delo, prav tako naj bi še v tem tednu v okviru delovne skupine govorili o dinamiki izplačil nesorazmerij.