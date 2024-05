Stavkajoči novinarski sindikati in uprava Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so danes podpisali stavkovni sporazum in tako končali skoraj dve leti trajajočo stavko. Uprava RTVS se v sporazumu zavezuje, da bo v dogovorjenih rokih izpolnila stavkovne zahteve, med drugim novinarsko in uredniško avtonomijo ter stabilno in primerno financiranje RTVS.

S podpisom stavkovnega sporazuma se tako končuje najdaljša novinarska stavka na RTVS, ki so jo sindikati vladi, DZ, tedanjemu programskemu svetu in vodstvu RTVS napovedali 13. maja 2022, so v sporočilu za javnost zapisali v Koordinaciji novinarskih sindikatov RTVS.

Po dveh letih pogajanj z različnimi pogajalci so zahteve izčrpane, uprava RTVS pa se s podpisom zavezuje, da jih bo izpolnila v izpogajanem roku in okrepila socialni dialog, so še navedli.

Kot so v skupnem sporočilu zapisali podpisniki sporazuma, ob Koordinaciji novinarskih sindikatov RTVS in upravi RTVS še Sindikat novinarjev Slovenije, se uprava s sporazumom zavezuje, da bo delavske predstavnike vključila v pogajanja z ustanoviteljem glede stabilnega in primernega financiranja RTVS, si prizadevala za ohranitev delovnih mest in zaposlenosti ter nadomeščanje zaposlenih, ki se upokojujejo, ter z novinarskimi sindikati sklenila dogovor o kadrovski in razvojni politiki za prihodnji dve leti.

Sporazum prav tako določa, da bo uprava RTVS v 30 dneh obravnavala in odgovorila na vsako zahtevo zaposlenih in honorarnih sodelavcev po razporeditvi na delovna mesta in v plačne razrede glede na naloge, ki jih dejansko opravljajo, začela pogajanja za odpravo anomalij pri plačah zaposlenih v spodnji tretjini plačne lestvice ter v devetih mesecih od sklenitve sporazuma pregledala in predlagala spremembe vseh aktov v zavodu, ki se nanašajo na novinarsko in uredniško avtonomijo, pri čemer bodo imeli socialni partnerji in aktivi pravico do predhodnega mnenja.

Podpisniki sporazuma ob tem poudarjajo še, da se zavedajo, da je rešitev akutnih kadrovskih in finančnih težav zgolj "zagotovitev stabilnega in sistemskega financiranja največje medijske in kulturne ustanove v Sloveniji".

Od vlade pričakujejo, da bo zagotovila financiranje javnega medija

Pričakujejo, da se bo tudi vlada bolj odločno angažirala ter zagotovila financiranje javnega medija in enakovredno obravnavo javnih uslužbencev RTVS v okviru pogajanj o uskladitvi plač v javnem sektorju.

"Novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija so lahko zagotovljene v popolnosti le, če je zagotovljeno stabilno in zadostno sistemsko financiranje," ob tem še izpostavljajo v koordinaciji sindikatov. Tako napovedujejo nadaljnji boj za kolektivne pravice zaposlenih ter kakovosten in profesionalen javni medij.

"To ni le naš boj, temveč boj vseh državljanov in državljank, ki ste nam s svojo angažiranostjo stali ob strani v najtežjih preizkušnjah in neizmernih političnih pritiskih. Močan javni medij zagotavlja močno javnost, pluralno in demokratično družbo," so še v koordinaciji sklenili v sporočilu za javnost.