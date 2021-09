Evropa se pripravlja na nov val beguncev, države na mejah postavljajo ograje

Evropska unija je odločena preprečiti nenadzorovan pritok nezakonitih migracij iz Afganistana, so v skupni izjavi zapisali notranji ministri EU. "Nihče si ne želi ponoviti krize izpred šestih, sedmih let," je včeraj dejal minister Aleš Hojs. Več kot polovica držav članic je na mejah do zdaj postavila fizične ovire.

Po tem ko so talibani prevzeli oblasti v Afganistanu, so se varnostne, politične in družbene razmere v državi poslabšale. Države članice EU zato pričakujejo večje število migrantov z omenjenega območja in se po podatkih raziskave, ki jih je opravila nemška tiskovna agencija, na to že pripravljajo. Več kot polovica držav je na meje postavila vojake in ograjo, da bi otežile in preprečile vstop na svoje ozemlje.

Pregrade na severu in jugu Evrope

Bolgarija je prejšnji teden sporočila, da bo na meji s Turčijo in Grčijo namestila med 400 in 700 vojakov, saj se boji navala migrantov iz Afganistana. "Pritisk na bolgarske meje se povečuje," je dejal obrambni minister Gregorij Panajotov. Vojaki bodo zagotavljali zaščito ter bodo po potrebi pomagali policiji zlasti pri postavljanju ovir na meji, je pojasnil minister.

Bolgarija je med letoma 2013 in 2018 postavila žico na mejo s Turčijo, a to ni popolnoma ustavilo migrantov. Razlog za to je tudi slabo vzdrževanje ograje na meji.

Poljska je na meji z Belorusijo začela graditi ograjo iz bodeče žice. Ograja naj bi tekla skoraj polovico vse dolžine gozdnate meje med državama, kjer je že skoraj tri tedne na nikogaršnji zemlji ujeta tudi skupina afganistanskih beguncev. Poljska je v zadnjih dneh za pomoč mejni straži število vojakov na meji povečala na dva tisoč.

Na skoraj polovici meje med Slovenijo in Hrvaško stoji ograja iz bodeče žice, ki otežuje nezakonit prehod meje. Minister Hojs namerava postaviti še dodatnih več deset kilometrov ograje z rezilno žico za več kot milijon evrov.

Slovensko stališče podobno avstrijskemu

Slovenija v tem trenutku ne podpira odpiranja humanitarnih koridorjev, je na zasedanju notranjih ministrov v Bruslju dejal Hojs. Ob tem je zavrnil izjave luksemburškega kolega Jeana Asselborna, ta je bil kritičen tudi do Slovenije zaradi zavračanja solidarnosti z Afganistanci, in jih označil za neprimerne.

Skupna izjava notranjih ministrov EU glede Afganistana

Nemška kanclerka Angela Merkel in njen avstrijski kolega Sebastian Kurz sta se na srečanju v Berlinu strinjala, da je nujna humanitarna pomoč za podporo ljudem v Afganistanu in sosednjim državam. Po njunem je treba pomagati čim več ljudem v bližini njihove domovine.

Je pa Kurz manj naklonjen sprejetju beguncev. Njegovo stališče o tem je znano in se ni spremenilo. Avstrija je po njegovem že zdaj veliko prispevala in sprejela proporcionalno več ljudi. "Preračunano na število prebivalcev, imamo četrto največjo afganistansko skupnost na svetu," je povedal.