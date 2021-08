ZDA: Odšel zadnji vojak. Talibani odhod praznovali s streljanjem. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA od talibanov pričakujejo, da bodo po umiku ameriških vojakov iz Afganistana izpolnili svoje zaveze, kakršnokoli legitimnost ali podporo pa si bodo morali zaslužiti, je le nekaj ur po odhodu zadnjih ameriških letal iz Kabula dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. "Vojaške misije je konec. Začela se je nova diplomatska misija," je dodal. Zadnji ameriški vojak, ki se je vkrcal na letalo, je bil generalmajor Chris Donahue. Talibani so odhod ZDA in vrnitev na oblast praznovali z zmagoslavnim streljanjem na letališču.

Po Blinknovih besedah bodo morali talibani izpolniti svoje obljube o zagotavljanju svobode potovanj in spoštovanja pravic žensk in manjšin, prav tako pa ne bodo smeli dovoliti, da bi država postala baza za teroriste. "Kakršnakoli legitimnost ali podpora bosta morali biti zasluženi," je dejal v Washingtonu.

Kmalu po naznanitvi dokončnega umika ameriških vojakov iz Kabula je evakuacije, ki so potekale zadnja dva tedna, označil za "ogromen vojaški, diplomatski in humanitarni podvig", ki da je bil eden od največjih izzivov za ZDA doslej.

A kot je dodal, se je zdaj začelo novo poglavje. "V njem bomo vodili s svojo diplomacijo. Vojaške misije je konec. Začela se je nova diplomatska misija," je dejal. Ameriška vojska je objavila tudi fotografijo vojaka, ki se je kot zadnji vkrcal na letalo. To je bil generalmajor Chris Donahue, poveljnik ene od letalskih divizij.

Afganistan želi zapustiti manj kot 200 Američanov

Naznanil je še, da so ZDA končale svojo diplomatsko prisotnost v Kabulu in jo s ponedeljkom preselile v Katar. Kljub temu si bodo prizadevale pomagati vsakemu Američanu, ki bi to želel, zapustiti Afganistan. Po njegovih besedah v državi sicer ostaja majhno število ameriških državljanov, "manj kot 200, a verjetneje bližje 100", ki želijo oditi.

Biden je spregovoril, potem ko je letališče v Kabulu zapustilo zadnje ameriško letalo, s čimer se je sklenila 20-letna prisotnost ZDA v Afganistanu. Glede na navedbe ameriških oblasti je zadnje letalo na krovu z ameriškim veleposlanikom vzletelo okrog polnoči po lokalnem času. Ameriški predsednik Joe Biden je odhodu objavil kratko izjavo, v kateri se je zahvalil vsem, ki so v zadnjih 17 dneh sodelovali v operacijah evakuacije. Američane naj bi uradno nagovoril pozneje danes.

Talibani: Poraz ZDA je lekcija za ves svet

Poraz ZDA, ki so po 20 letih prisotnosti zapustile Afganistan, je lekcija za druge napadalce in za ves svet, so nekaj ur po dokončnem umiku ameriške vojske iz države danes sporočili talibani.

Z zmagoslavnim streljanjem na letališču so talibani praznovali odhod ZDA in vrnitev na oblast. Foto: AP

"To je velika lekcija za druge napadalce in za našo prihodnjo generacijo," je na letališču v Kabulu dejal tiskovni predstavnik talibanov Zabihulah Mudžahid. "To je tudi nauk za ves svet," je dodal. "Čestitam Afganistanu (...), ta zmaga pripada vsem nam," je na pristajalni stezi na letališču novinarjem še dejal Mudžahid.

Talibani so po prevzemu oblasti večkrat obljubili bolj strpen in odprt način vladanja v primerjavi s prvim mandatom. V tej luči je Mudžahid dejal, da želijo vzpostaviti dobre diplomatske odnose z Washingtonom. "Želimo imeti dobre odnose z ZDA in svetom. Pozdravljamo dobre diplomatske odnose z vsemi," je dejal.

Začeli so se pogovori o tem, kdo bo po odhodu tujih sil upravljal letališče v Kabulu. Talibani so Turčiji ponudili, naj upravlja letališče, medtem ko bi sami nadzirali letališče in skrbeli za varnost, vendar turški predsednik Recep Tayyip Erdogan te ponudbe še ni sprejel.