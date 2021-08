ZDA svarijo pred novim napadom na kabulsko letališče

"Razmere na terenu so še naprej izjemno nevarne, grožnja terorističnih napadov na letališče ostaja visoka. Naši poveljniki so me obvestili, da je napad zelo verjeten v prihodnjih 24 do 36 urah," je povedal Joe Biden po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ameriško veleposlaništvo v Kabulu je zato svoje državljane pozvalo, naj zapustijo letališče. "Zaradi specifične, verodostojne grožnje naj vsi ameriški državljani, ki so v bližini kabulskega letališča, zapustijo območje," je sporočilo veleposlaništvo v varnostnem opozorilu.

Med kraji, kjer bi lahko prišlo do napada, so omenili južni vhod na letališče, vhod ob novem ministrstvu za notranje zadeve in vhod na severozahodu letališča, navaja AFP.

V včerajšnjem napadu ubita dva pomembna člana Islamske države

Biden je sicer povedal še, da ameriški napad z brezpilotnimi letali, v katerem so ubili dva pomembna člana skrajne skupine Islamska država (IS), še enega pa ranili, ni bil zadnji. "Nadaljevali bomo iskanje posameznikov, vpletenih v ta ostuden napad, in zagotovili, da bodo plačali," je povedal. "Ko bo kdorkoli skušal škodovati ZDA ali napasti naše sile, bomo odgovorili. O tem nikoli ne bo dvoma," je še dejal predsednik ZDA.

Washington je z napadom na položaje IS odgovoril na četrtkov napad na letališče v Kabulu, za katerega je skupina prevzela odgovornost. V napadu IS je bilo po nekaterih podatkih ubitih 170 ljudi, tudi 13 ameriških vojakov.

Večina zavezniških držav je sicer medtem že zaključila evakuacije svojih državljanov in Afganistancev, s katerimi so sodelovali, iz Kabula. V soboto zvečer je tamkajšnje letališče zapustilo zadnje britansko letalo z britanskimi vojaki, poroča AFP.

Premier Boris Johnson se je na družbenih omrežjih zahvalil tistim, ki so sodelovali pri reševalni operaciji. V manj kot dveh tednih so pomagali več kot 15.000 ljudem, je dejal.