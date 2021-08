Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Notranji minister Aleš Hojs je Asselbornove izjave, če so te resnične, označil za "precej neprimerne".

Notranji minister Aleš Hojs je Asselbornove izjave, če so te resnične, označil za "precej neprimerne". Foto: Bojan Puhek

Slovenija v tem trenutku ne podpira odpiranja humanitarnih koridorjev, je v Bruslju danes dejal notranji minister Aleš Hojs in dodal, da si nihče ne želi ponovitve migrantske krize iz leta 2015. Izjave luksemburškega kolega Jeana Asselborna, ki je bil kritičen tudi do Slovenije zaradi zavračanja solidarnosti z Afganistanci, je označil za neprimerne.

Slovenija je po besedah Hojsa jasno povedala, da v tem trenutku ne podpira kakršnegakoli odpiranja humanitarnih koridorjev. Nihče si ne želi ponovitve krize izpred šestih, sedmih let, je ob prihodu na izredno zasedanje notranjih ministrov EU dejal slovenski minister, ki trenutno predseduje Svetu EU.

Kar zadeva sprejem ranljivih skupin iz Afganistana v Slovenijo, pa je slovenska vlada že odločila, da bo pri preselitvi tistih sodelavcev, ki so sodelovali z EU ali Natom in so zdaj nameščeni v Španiji, sodelovala, je še pojasnil Hojs.

"Kakršnokoli drugo relociranje ali kar tako na splošno jemanje, posebej ne tistih moških, ki namesto da bi doma branili žene, otroke in ranljive skupine, v najboljših letih iz države bežijo, teh pa v tem trenutku ali pa na splošno nismo pripravljeni sprejeti," je odgovoril na novinarsko vprašanje.

Luksemburški zunanji minister Asselborn je za nemški časnik Die Welt izrazil naklonjenost sprejetju več deset tisoč afganistanskih beguncev v EU. Ob tem se je zavzel za nasprotovanje slovenskemu premierju Janezu Janši in avstrijskemu kanclerju Sebastianu Kurzu, češ da "zavračata solidarnost s trpinčenim afganistanskim ljudstvom".

Hojs: Asselbornove izjave precej neprimerne

Hojs je Asselbornove izjave, če so te resnične, označil za "precej neprimerne".

Asselborn, ki je pristojen tudi za priseljevanje, se danes udeležuje zasedanja notranjih ministrov v Bruslju. Neuradno je Luksemburg edina članica, ki nasprotuje sprejetju današnje skupne izjave ministrov.

Kot je ob tem povedal Hojs, se bosta s kolegom srečala verjetno že pred samim zasedanjem. Asselborn je "eden tistih, ki nekako še zmeraj dvomi o sprejemu tako oblikovane izjave".

Ali bodo ministri na koncu vendarle sprejeli skupno izjavo, z gotovostjo ni mogoče trditi, je še povedal Hojs. Slovenska stran, tudi sam Hojs v pogovorih z drugimi ministri, se je "maksimalno potrudila", da bi bila skupna izjava sprejeta, seveda pa zmeraj obstaja možnost, da ne bo, je dejal.

Ministri se bodo na zasedanju posvetili aktualnemu razvoju dogodkov v Afganistanu, zlasti njihovemu vplivu na morebitne migracijske in varnostne razmere za EU, in iskanju skupnega odziva Unije nanje. O konkretnih številkah glede preselitev danes ne bodo govorili, je še povedal Hojs.

Izjava nemškega notranjega ministra

Nemški notranji minister Horst Seehofer se je sicer pred začetkom zasedanja izrekel proti konkretnim številkam za ogrožene ljudi iz Afganistana. "Menim, da ni zelo pametno, da sedaj tukaj govorimo o številkah, ker številke seveda nekaj sprožijo," je dejal in dodal, da ne želijo sprožiti "učinka vabe" za ljudi.

Kritičen je bil tudi do luksemburškega kolega, ki da zaradi nezadostnih zagotovil podpore ljudem blokira skupno izjavo. "Gospod Asselborn bi moral malo natančneje opazovati težave, ki jih imajo velike države v Evropski uniji," je dejal Seehofer. Tukaj ne govorimo o nekaj sto ljudeh, ampak o več tisoč, ki so že sedaj v Nemčiji, je še dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.