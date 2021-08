Hojs opoldne na zagovoru pred policisti zaradi izjav o protestnikih

Kriminalistična policija bo okoli 12. ure zaslišala ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, in sicer zaradi tvita o "svinjah in biserih". Po neuradnih informacijah sta razlog za pogovor kriminalistov z ministrom prijava občana in odločitev na zahtevo tožilstva. Ostro se je na to na družbenem omrežju odzval predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matjaž Nemec. Hojs namerava policiji pojasniti, da je uporabil svetopisemsko prispodobo, ki se mu ne zdi sporna.