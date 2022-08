Dunaj: tresla jo je tako dolgo, da je skoraj umrla. "Preveč je jokala."

Devetindvajsetega julija so po klicu staršev deklice na pomoč prišli reševalci in jo odpeljali v največjo univerzitetno dunajsko bolnišnico (AKH).

Dva tedna po incidentu se zdravniki še vedno bojujejo za življenje štirimesečne dojenčice.

Povzročila ji je trajne poškodbe. Hotela je, da se umiri.

Po poročanju Fenix Magazina so zdravniki takoj po pregledu deklice posumili, da so ji starši povzročili smrtno nevarne poškodbe. Izvidi so pokazali, da ima deklica hudo poškodovane možgane in bo imela verjetno trajne posledice tudi, če bo preživela.

"Preveč je jokala," je policistom povedala 28-letna mama, ki so jo v sredo prijeli v njenem stanovanju, in dodala še, da je otroka stresala, dokler se ni nehal premikati, je pojasnil tiskovni predstavnik dunajske policije Christoph Verhinjak.

Ali bo 28-letnica, ki živi s partnerjem, skupaj imata še petletnega sina, ostala v preiskovalnem priporu, še ni znano. Mati je dejanje priznala, vprašanje pa ostaja tudi, ali bo petletni deček smel ostati pri očetu. O tem bo odločal pristojni dunajski občinski urad za mladino, so še sporočili s policije.