Znani igralec obtožen, da otroke izpostavlja orožju in drogam

Dva vira sta za revijo povedala, da kmetija ni varna za otroke, saj igralec okoli hiše brez nadzora pušča orožje. En vir je celo dejal, da je enoletni dojenček "pobral naboj in ga dal v usta". Petindvajsetletna mati, ki še vedno živi na Millerjevi kmetiji, pa je povedala, da ji je Miller pomagal zapustiti njenega "nasilnega bivšega fanta" in ji zagotovil "varno okolje za majhne otroke".

Tožba zaradi nasilnega vedenja

Rolling Stone poroča, da je mati treh otrok leta 2021 vložila tožbo proti očetu, vendar je bila ta prekinjena, saj nihče od njiju ni prišel na sodišče. Oče je zanikal obtožbe o nasilnem vedenju in vložil tožbo proti materi, ki je otroke odpeljala iz države. Ta primer je še vedno v obravnavi, poroča Rolling Stone.

Mati pravi, da je Millerjev domači ranč zanje "zdravilno zatočišče", in dodaja: "Mogoče res imajo strelno orožje za samoobrambne namene, ki pa je shranjeno v delu hiše, kamor otroci ne hodijo."

Oče otrok ni videl že od aprila

Entertainment Weekly poroča, da Millerja niso uspeli kontaktirati, prejšnji teden pa je bil celo izbrisan njegov profil na Instagramu. Najti ga niso mogli niti pravni organi, ki mu želijo vročiti pravne dokumente.

Oče treh otrok pravi, da do svojih otrok ni mogel priti, odkar so sredi aprila prispeli na Millerjevo kmetijo. Pove tudi, da je igralec brez njegove vednosti rezerviral let s Havajev za mamo in njene otroke. "Slab občutek imam v želodcu. Želim iti po svoje otroke, ki mi pomenijo največ na svetu," dodaja.

Rolling Stone je v poročilu zapisal, da so pregledali videoposnetek, ki prikazuje okolico hiše, kjer je videti "vsaj osem jurišnih pušk in pištol, ki ležijo po dnevni sobi, nekaj orožja pa je naslonjenega na kup plišastih živali".

Vira sta za revijo povedala še, da igralec pred otroki pogosto kadi marihuano in ne prezračuje prostorov.

Mama 18-letne aktivistke meni, da Ezra Miller njeni hčerki že od otroštva "s svojim kultnim vedenjem pere možgane". Foto: Reuters

Ne obtožbe se ne odziva

To je zadnja v nizu nenavadnih obtožb zoper igralca. Minuli teden je The Daily Beast poročal, da se je Miller neprimerno obnašal do 12-letnika in grozeče mahal s pištolo. V začetku tega meseca pa je mama 18-letne aktivistke vložila tožbo, da Miller njeni hčerki že od otroštva "s svojim kultnim vedenjem pere možgane". Sodnik je podpisal zaščitno odredbo, v kateri je navedel, da Miller ne sme obiskati 18-letnice ali priti v bližino sto metrov od bivališča družine. Najstnica je v videu, objavljenem 9. junija na svojem profilu na Instagramu, dejala, da so to njeno življenje in njene odločitve. V naslednji objavi pa je zapisala: "Ezra je nedolžen."

Miller, ki se na obtožbe ne javno ne na sodišču še ni odzval, je na svojem profilu na Instagramu objavil vrsto memov, prek katerih se je norčeval iz oblasti, pred dnevi pa so njegov profil izbrisali.

