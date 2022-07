Čez balkon vrgla svoji deklici in v globino skočila še sama

German police in the western city of Saarbrücken have opened a criminal investigation after a 3-year-old girl died and her mother and 1-year-old sister were injured when they plunged from a building walkway, a spokesman said. https://t.co/ARXKjT07yT

Policisti iz Saarbrückena na skrajnem zahodu Nemčije so že sprožili preiskavo proti 38-letni ženski, ki je osumljena, da je svoji deklici, stari tri leta in eno leto, vrgla z balkona, nato pa sama poskušala storiti samomor.

Triletnica je zaradi poškodb umrla, enoletna deklica je skoraj nepoškodovana, mama pa se je v dogodku huje poškodovala, so še sporočili policisti.

"Policija sumi, da gre za umor in poskus umora, glavna osumljenka pa je 38-letna mati pokojne triletnice," je povedal tiskovni predstavnik policije v Saarbrückenu.

Tragedija se je zgodila v četrtek zvečer, ko je bila mati s partnerjem na obisku pri svojih starših. Z višine približno petih metrov je iz zgornjega nadstropja hiše najprej vrgla svojo triletno hčerko, nato enoletnico, za tem pa čez balkonsko ograjo skočila še sama.

A three-year-old has died and a one-year-old is in hospital after falling five meters from a balcony in the city of Saarbrücken. Police are treating the mother, who is also in hospital after falling, as a murder suspect.