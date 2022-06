57-letnik iz Kobjeglave umrl zaradi več vbodnih ran in vreznin

Koprski policisti so končali preiskavo umora 57-letnega domačina iz Kobjeglave in podrobnosti javnosti razkrili na današnji novinarski konferenci. S sodno obdukcijo so potrdili, da je pokojni umrl zaradi več vbodnih ran in vreznin, povzročenih z ostrim predmetom.

Operativno-komunikacijski center (OKC) Policijske uprave (PU) Koper je 2. aprila letos ob 14.31 poklicala občanka in naznanila, da je v vasi Kobjeglava našla mrtvega 57-letnega domačina. Takoj po prejetem obvestilu je OKC PU Koper na kraj napotil policiste in kriminaliste PU Koper, ki so na podlagi prvih zbranih obvestil ugotovili, da je v stanovanjski hiši res mrtev moški.

"Zdravnica je potrdila njegovo smrt. O primeru so obvestili dežurno okrožno državno tožilko ODT Koper in preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča Koper, ki sta prišli na kraj in skupaj s kriminalisti opravili ogled. Preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča Koper je odredila sodno obdukcijo, ki je potrdila, da pokojni umrl zaradi več vbodnih ran in vreznin, povzročenih z ostrim predmetom," je pojasnil Primož Ogrinc, vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper.

Na kraju umora našli več sledi in snovi

Kriminalisti so na kraju zavarovali več sledi, ki so bile predmet nadaljnjih forenzičnih preiskav v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju v Ljubljani. Prav tako so našli in zavarovali različne snovi, za katere so z analizami ugotovili, da gre za različne vrste prepovedanih drog (kokain, heroin, konoplja in konopljini proizvodi).

Izvedli so obsežno kriminalistično preiskavo, policisti in kriminalisti pa so zbirali obvestila tako v Kobjeglavi kot tudi v sosednjih vaseh in izvedli več iskalnih akcij v okolici kraja dejanja.

Preprodajal droge, Italijan izkoristil njegovo zaupanje

"Na podlagi do zdaj zbranih obvestil in dokazov je bilo ugotovljeno, da se je 57-letnik aktivno ukvarjal s preprodajo prepovedanih drog, predvsem državljanom Italije. Med odjemalci prepovedanih drog je bil tudi 59-letni državljan Italije. Ta je zaradi preteklih nakupov in drugih poslov s prepovedanimi drogami pokojnemu Kobjeglavcu dolgoval večji znesek," je še povedal Ogrinc.

Med preiskavo je bil ugotovljen utemeljen sum, da je 59-letni državljan Italije izkoristil zaupanje pokojnika, ki ga je enako kot v preteklih primerih tudi 1. aprila letos spustil v notranjost stanovanjske hiše. V prostorih stanovanjske hiše sta se žrtev in osumljenec očitno sprla, spor pa se je končal z umorom.

Po dejanju je osumljenec v kuhinji zanetil požar, ki se sicer ni razširil, nato pa je zapustil prostore stanovanjske hiše in se po dejanju vrnil na domači naslov na območju Italije.

Italijana našli v Sloveniji, grozi mu 15 let zapora

Pri preiskavi kaznivega dejanja so kriminalisti intenzivno sodelovali s karabinjerji iz Nabrežine (Compagnia Carabinieri Aurisina (TS), Nucleo Operativo e Radiomobile - Aliquota Operativa) in njihovo lokalno policijo (Polizia Municipale di Trieste). Zahvalili so se jim za hiter odziv in pomoč pri zelo zahtevni preiskavi kaznivega dejanja umora.

"Odlično sodelovanje je potekalo tudi med Okrožnim državnim tožilstvom v Kopru, ki je od samega začetka preiskave usmerjalo predkazenski postopek, in pristojnim državnim tožilstvom iz Trsta (Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trieste)," so še povedali pri Policijski upravi Koper.

Osumljenca so prijeli 20. junija, ko so ugotovili, da se zadržuje na območju Slovenije. Še isti dan so ga privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, ki je na predlog državne tožilke odredila pripor.

Za kaznivo dejanje umora iz koristoljubja (po 1. odstavku 116. člena Kazenskega zakonika RS) je predpisana kazen zapora najmanj 15 let.

Število obravnavanih kaznivih dejanj, za katera je bila podana kazenska ovadba po 115. in 116. členu KZ za obdobje 2018-2021, podatki za leto 2022 pa so iz tekoče evidence, in sicer do 22. 6. 2022. Foto: GPU

Nepreiskani umori so ena od prednostnih nalog kriminalistične policije

V Sloveniji policija z uspešno končanimi kriminalističnimi preiskavami preišče večino ubojev in umorov. V zadnjih nekaj desetih letih je nepreiskanih umorov ostalo le za dober odstotek vseh izvršenih dejanj.

"Kriminalistične preiskave teh primerov se nadaljujejo, saj so nepreiskani umori ena od prednostnih nalog kriminalistične policije. V policiji zagotavljamo, da v vsakem primeru izvršenega umora vse enote, kriminalisti in policisti storijo vse, da se vsako tako nizkotno dejanje zoper človeka preišče in da se storilca pripelje pred sodišče," je poudaril Damjan Miklič, vodja Oddelka za krvne in seksualne delikte v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Kazniva dejanja zoper življenje in telo - brez pravne podlage za pregon. Podano poročilo zaradi smrti osumljenca. Podatki so za obdobje 2018-2021, podatki za leto 2022 pa so iz tekoče evidence, in sicer do 22. 6. 2022. Foto: GPU

Umor v Novi Gorici še preiskujejo

Tako kriminalisti še vedno intenzivno preiskujejo primer umora v Novi Gorici januarja letos. Poteka obsežno in intenzivno sodelovanje z italijanskimi varnostnimi organi.

Kriminalisti so prijeli tudi enega od osumljencev v primeru umora, ki se je zgodil na območju Ptuja februarja letos. Osumljenca so po obsežni kriminalistični preiskavi konec maja privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil hišni pripor.

V preiskavi so ugotovili, da je bil umor izvršen na zahrbten način. Sodelovali sta vsaj dve osebi, ki sta umorjenega ob dogovorjeni uri zvabili na točno določen kraj izvršitve kaznivega dejanja, tam pa ga je neznani storilec večkrat ustrelil. Kriminalistična preiskava tega primera se še nadaljuje.

Letno v Sloveniji okoli 40 umorov

Sicer število ubojev in umorov v Sloveniji že dalj časa upada. Če so kriminalisti v 90. letih letno obravnavali tudi do sto primerov ubojev in umorov (poskusov in dokončanih kaznivih dejanj), je število po letu 2000 padlo na od 60 do 80 primerov letno, po letu 2007 pa na približno 40 primerov letno.

Kakšno leto je umorov več (tudi do 50 primerov), kakšno drugo leto manj (nekaj čez 30 primerov), vendar nekje od leta 2007 ostaja povprečje 40 primerov umorov na leto.

V zadnjem obdobju je nekoliko izstopalo le leto 2020, ko so kriminalisti obravnavali tri množične umore, kar ni značilno za Slovenijo. Nazadnje so tovrstne umore obravnavali leta 2007 v Zdenski vasi, leta 2003 na Gorjancih in leta 2002 v Rovinju.

Umorov v krogu družine je le od 30 do 35 odstotkov od vseh umorov, ki so izvršeni vsako leto. Umorov med intimnimi partnerji (tako zdajšnjimi kot nekdanjimi) pa je nekje do petina med vsemi obravnavanimi umori.

Skupno število žrtev umorov, podatki za leto 2017. Foto: UNODC

Motiv za umor najpogosteje sovraštvo

Motivi za umor so različni in jih je težko konkretizirati, ker se večkrat prepletajo oziroma združujejo, so še pojasnili koprski policisti. Najpogostejši motiv za uboj ali umor sta maščevanje in sovraštvo v 40 odstotkih vseh primerov. Nekje do 15 odstotkov je dejanj, izvršenih iz koristoljubja, ter približno enak odstotek dejanj oseb brez pravega motiva, z različnimi psihičnimi motnjami ali boleznimi, tudi že zdravljenih v ustanovah.

Ljubosumje kot motiv nastopa v približno desetih odstotkih vseh dejanj. Nekaj čez deset odstotkov dejanj je izvršenih zaradi kriminalnih aktivnosti, pri čemer je težko razlikovati med motivi, kot so koristoljubje, maščevanje, objestnost ali boj za prevlado kriminalcev na določenem ozemlju, so še povedali na policiji.

Stopnja umorov na sto tisoč prebivalcev Foto: UNODC