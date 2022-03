Na zatožno klop sedli obtoženi za brutalni umor gozdnega puščavnika #video

Na ljubljanskem sodišču so na zatožno klop znova sedli obtoženi za brutalni umor gozdnega puščavnika v bližini Grosupljega, 77-letnega Slavka Knaflja. Od četverice kočevskih Romov so na sodišče prišli le trije. Četrti je zaradi možganske krvavitve že dva tedna v bolnišnici. Četverici mladih kočevskih Romov, starih med 21 in 25 let, grozi najmanj 15 let zapora.